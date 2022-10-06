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在地健康老化 阿公阿嬤拍健康操影片推廣自主健康管理

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
長輩在百年楊桃樹下跳健康操，拍攝影片推廣高齡長輩的自主健康管理。圖／高市圖林園分館提供
長輩在百年楊桃樹下跳健康操，拍攝影片推廣高齡長輩的自主健康管理。圖／高市圖林園分館提供

正修科大林園USR計畫團隊、林園數位機會中心、高市圖林園分館和林園頂厝社區祥鶴長青學堂合作，拍攝一支以阿公阿嬤為主角的健康操影片「林園動起來，頂厝社區go~go~go！」推廣高齡長輩的自主健康管理。老人家們拍宣導片覺得新鮮有趣，跳的都特別起勁，一點也不嫌累。

高市圖林園分館主任李文娟表示，影片中阿公阿嬤穿的衣服上也別有玄機，衣服上有一片聰明楊桃妹圖案洋蔥染布拔染圖，這片拔染布是長輩為了拍健康操影片特別自製。頂厝社區有一棵百年楊桃樹，是社區特色景點，百年楊桃汁更是社區經濟產品。

林園圖書館在2016年指導社區長輩們繪製出版社區繪本《百年楊桃樹》，今年以社區繪本圖案原素設計出一系列美術活動，林園數位機會中心以繪本中的楊桃樹圖案，延伸設計出數款聰明楊桃妹的文創圖騰，後以雷雕機雕出圖騰塑膠片，交由社區輔導員指導長輩們手作聰明楊桃妹圖案的拔染布，然後縫在衣服上來展示。

「林園動起來，頂厝社區go~go~go！」以社區學堂、咕硓石牆、楊桃樹下及社區先鋒廟4個景點，為拍攝背景，最後交由正修科大林園USR計畫團隊專業攝影剪輯。片名書法題字則邀請每月在先鋒廟主持法會的法師許榕書寫。

社區輔導員黃文燕表示，社區長輩平均年齡76歲，阿公、阿嬤年紀大了，在設計健康操時以簡單及重覆的動作為主，這樣長輩容易記起來，在家中也可以隨時練習。阿公、阿嬤得知要拍健康操影片時好開心，每次在練習時跳的都特別起勁，疫情當下不能化粧，愛漂亮的阿嬤們為了在鏡頭底下漂亮、年輕些，還特別去染髮及燙頭髮。

拍攝當天，長輩們的出席率也特別高。82歲的黃蔡審阿嬤說，小時侯都在楊桃樹下玩，夏天時侯，社區好多人都會在楊桃樹下乘涼及賣東西，非常熱閙啊。她來學堂10多年了，這次參與健康操影片拍攝，穿上自己做的洋蔥染布衣，又能宣傳頂厝社區，覺得特別有意義。健康操影片連結https://www.youtube.com/watch?v=6F5uVkAuBdY

長輩在長輩在社區先鋒廟前跳健康操，拍攝影片推廣高齡長輩的自主健康管理。圖／高市圖林園分館提供
長輩在長輩在社區先鋒廟前跳健康操，拍攝影片推廣高齡長輩的自主健康管理。圖／高市圖林園分館提供

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