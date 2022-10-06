影／邱太三首次鬆口小三通復航 金門縣長楊鎮浯說越早越好

陸委會主委邱太三今天在立法院備詢時首度鬆口，明確說出小三通一定要開，過年就是很好的時間點，對此，金門縣長楊鎮浯今天在受訪時表示，聽到這項訊息，縣府感到高興，他也強調，針對復航，金門縣政府在防疫與交通方面，都準備好了！

楊鎮浯在今天下午接受媒體專訪時表示，就像邱太三今天所說的，在過去這段時間以來，包含他與縣府團隊不斷再與陸委會溝通，甚至在清明節專案復航共識推動，但由於疫情反覆而推延。

楊鎮浯說，今天縣府也商請許多立委一起跟陸委會關切小三通復航，邱太三的首次公開表態，鬆口小三通一定要開，而且最好時間點是過年，我們樂見這樣情況。

對於邱太三提及過年是很好的時間點，楊鎮浯則強調，雖然過年讓我們心裡有底，但鄉親的期待，還是希望越早越好，同時時間盡量提早確認，這樣讓鄉親不管在行程安排或小三通部分，都可以預作準備。