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台灣設計展各局處動起來 高市經發局推元宇宙特展

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副市長史哲是台灣設計展總策畫，他邀民眾一起走入展區感受台灣設計力。展區周一至周四開放到晚間8點，周五至周日及國定假日延長到晚間10點。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲是台灣設計展總策畫，他邀民眾一起走入展區感受台灣設計力。展區周一至周四開放到晚間8點，周五至周日及國定假日延長到晚間10點。圖／高雄市政府提供

今年台灣設計展在高雄，展期長達3周，市長陳其邁今晚出席開幕典禮，為籌辦這場設計盛會，市府各局處動起來，各展巧思與活力。副市長史哲說，國慶3天連假即將來臨，走進位於高雄港第一排「設計中島」，擁抱萬坪展區，一定能為台灣設計力感到震撼與驚豔。

市府經發局以元宇宙為主題打造「LOG ING－登入元宇宙」特展，運用視覺、內容及體感科技，帶領觀展者從元宇宙發展現況遞進到共同想像的未來，9月30日起於蓬萊商港區化身的設計中島開展，首周吸引爆滿人潮。經發局表示，展區搭配「台灣設計高雄百點」集章加碼活動，集滿5大展區5枚圖章即贈與漫畫家黃色書刊合作的限量版隱藏版元宇宙NFT，民眾要把握機會觀展集章。

經發局長廖泰翔說，高市府持續推動5G、AR、VR、MR、NFT及元宇宙應用，與HTC、叁式及資策會合作，在本屆設計展打造「LOG ING」展區，跳脫科技感十足的螢光色，展場以暖色調強調「人性」成分，透過「未來的歷史」、「未來的交界地」、「Metakao」三大場景，藉由HTC「VIVE Avatar」App快速製作全身虛擬角色，進入專屬「台灣設計高雄百點」NFT館間，可觀賞「美秀集團馬克吐溫全息MV」等內容，觀展者能自由選擇視角，打造高度互動的科幻展覽體驗。

HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，今年台灣設計展主題HTC以元宇宙切入，結合在地夥伴將內容、平台到硬體，以及虛擬角色、元宇宙空間平台、遠距協作應用、娛樂、生活等多面向VIVERSE應用帶到「LOG ING」展區中，展示HTC全方位創新技術實力。未來也期望攜手市府及跨領域團隊，串起元宇宙生態系，搶占市場先機。

經發局表示，台灣設計展「台灣設計高雄百點」集章活動，民眾僅需開通LINE Beacon功能，加入高雄市政府官方LINE好友，確認開啟藍芽即可進入虛擬集章頁面。加碼的隱藏版集章活動，要集滿「DigiWave、LOG ING-登入元宇宙、青春限動、MAKE PRO創造之城－高雄、台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」等5大展區5枚圖章，可獲VIVERSE平台與黃色書刊合作的隱藏版元宇宙NFT，限量千個送完為止。

台灣設計展分為高雄策展、中央展區等，史哲是台灣設計展總策畫，帶領市府各局處分工籌辦設計展。他說，走入展區一定能感受強盛的台灣設計力，可看性高。展區周一至周四開放到晚間8點，周五至周日及國定假日延長到晚間10點。

高雄市副市長史哲是台灣設計展總策畫，他邀民眾一起走入展區感受台灣設計力。展區周一至周四開放到晚間8點，周五至周日及國定假日延長到晚間10點。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲是台灣設計展總策畫，他邀民眾一起走入展區感受台灣設計力。展區周一至周四開放到晚間8點，周五至周日及國定假日延長到晚間10點。圖／高雄市政府提供
「LOG ING－登入元宇宙」展區以暖色氛圍，吸引民眾搶拍幻境網美照。圖／高雄市經發局提供
「LOG ING－登入元宇宙」展區以暖色氛圍，吸引民眾搶拍幻境網美照。圖／高雄市經發局提供
「LOG ING-登入元宇宙」特展加碼推出VIVERSE平台與黃色書刊合作的隱藏版元宇宙NFT。圖／高雄市經發局提供
「LOG ING-登入元宇宙」特展加碼推出VIVERSE平台與黃色書刊合作的隱藏版元宇宙NFT。圖／高雄市經發局提供
LOG ING－登入元宇宙特展有許多創意，民眾可體驗由HTC與哇哇科技共同開發VR密室解謎遊戲「貓・美術館：畫中有畫」。圖／高雄市經發局提供
LOG ING－登入元宇宙特展有許多創意，民眾可體驗由HTC與哇哇科技共同開發VR密室解謎遊戲「貓・美術館：畫中有畫」。圖／高雄市經發局提供

史哲 LINE 高雄市 元宇宙 NFT

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