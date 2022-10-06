不一樣的斜槓人生 高雄首班裝潢木工公費班登場
高市勞工局今年度與「高雄市新室內設計裝修商業同業公會」攜手合作，推出「建築物室內設計裝修及營建木工基礎班」，還打造全新裝潢木工基地，聘請專業師資教授包含室內設計、木作、泥作、漆作、輕鋼架及水電空調裝修，從住宅到商辦裝潢，無所不能，這也是勞工局首次開辦公費職前訓練班，希望讓民眾創造不同的斜槓人生。這項「建築物室內設計裝修及營建木工基礎班」報名至10月7日截止，詳情可洽訓練就業中心委外職訓組。
勞工局表示，有感於木工技藝傳承出現斷層，集結業界夥伴投入職訓，以安全為第一考量，親自打造位於和春技術學院的訓練基地，延攬21位菁英講師，包括設計公司負責人、設計總監、大學講師、還有技能檢定監評人員加入團隊。該班還未開訓，就已經有50-60個職缺排隊徵才。
軒弘室內設計公司負責人李文章透露他的從業經歷。他原是軍官退伍，參加職訓學習木工。李文章坦言，工地學徒的確辛苦，工地可能有10~20多個工種師傅一起作業，在工地的經歷，讓他學會如何與不同工種的師傅配合，讓土水、水電、鐵工、配管、油漆師傅合作無間，他勉勵行業新人，溝通的耐心、從業的決心很重要，與業主、與工地夥伴磨合，他希望爭取將建築物室內設計裝修納入技師考試，以提高從業人員的地位。
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