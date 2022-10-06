不一樣的斜槓人生 高雄首班裝潢木工公費班登場

高市勞工局今年度與「高雄市新室內設計裝修商業同業公會」攜手合作，推出「建築物室內設計裝修及營建木工基礎班」，還打造全新裝潢木工基地，聘請專業師資教授包含室內設計、木作、泥作、漆作、輕鋼架及水電空調裝修，從住宅到商辦裝潢，無所不能，這也是勞工局首次開辦公費職前訓練班，希望讓民眾創造不同的斜槓人生。這項「建築物室內設計裝修及營建木工基礎班」報名至10月7日截止，詳情可洽訓練就業中心委外職訓組。

勞工局表示，有感於木工技藝傳承出現斷層，集結業界夥伴投入職訓，以安全為第一考量，親自打造位於和春技術學院的訓練基地，延攬21位菁英講師，包括設計公司負責人、設計總監、大學講師、還有技能檢定監評人員加入團隊。該班還未開訓，就已經有50-60個職缺排隊徵才。