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屏東社區產業博覽會 好屏親子闖關總動員一起來挑戰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2022好屏生活－屏東社區產業博覽會在10月8日至10日在屏東公園重磅登場，今年推出闖關任務書，集結10大社區主題特色體驗及遊戲，更好多項闖關好禮要送大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。圖／屏東縣府提供
2022好屏生活－屏東社區產業博覽會在10月8日至10日在屏東公園重磅登場，今年推出闖關任務書，集結10大社區主題特色體驗及遊戲，更好多項闖關好禮要送大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。圖／屏東縣府提供

集結屏東縣社區產業成果的「2022好屏生活－屏東社區產業博覽會」將在10月8日至10日在屏東公園重磅登場，今年首度以主題遊樂區及闖關遊戲主題設計，將40個農再社區化身為「好屏親子闖關總動員」遊戲場，推出闖關任務書，集結10大社區主題特色體驗及遊戲，更有多項闖關好禮要送給大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。

屏東社區產業博覽會今年已邁入第3年，讓民眾認識屏東農再社區的進步與轉變，與令人驚豔的社區產業發展與新品推出，今年度特別針對親子族群將社區產業特色轉化為主題闖關遊戲活動，如原民住手紋體驗、學習吟唱數魚苗歌、進行冰品品嘗的影片直播挑戰。其中一項任務挑戰，一起野餐趣特色展區，在布置好的打卡區拍下獨特的魅力與風情的照片上傳臉書，就可獲得社區特製鳳梨冰茶一瓶。

「好屏親子闖關總動員」遊戲場共分為鮮！下田捕魚、農村植物WAY、香料異世界、工藝手作風、一起野餐趣、果然好滋味、恆春好友肆、文青風市集、萬丹農村派對、親子焢窯趣等10大特色展區，闖關書內除有多項精彩體驗與遊戲，更有多項過關好禮送給大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。

「好屏親子闖關總動員」闖關書每日限量300本，每本優惠價300元，自即日起，可至網站「屏東縣農村再生社區平台」粉絲團線上查詢訂購。

2022好屏生活－屏東社區產業博覽會在10月8日至10日在屏東公園重磅登場，今年推出闖關任務書，集結10大社區主題特色體驗及遊戲，更好多項闖關好禮要送大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。圖／屏東縣府提供
2022好屏生活－屏東社區產業博覽會在10月8日至10日在屏東公園重磅登場，今年推出闖關任務書，集結10大社區主題特色體驗及遊戲，更好多項闖關好禮要送大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。圖／屏東縣府提供

屏東縣 親子 野餐

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