屏東社區產業博覽會 好屏親子闖關總動員一起來挑戰

集結屏東縣社區產業成果的「2022好屏生活－屏東社區產業博覽會」將在10月8日至10日在屏東公園重磅登場，今年首度以主題遊樂區及闖關遊戲主題設計，將40個農再社區化身為「好屏親子闖關總動員」遊戲場，推出闖關任務書，集結10大社區主題特色體驗及遊戲，更有多項闖關好禮要送給大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。

屏東社區產業博覽會今年已邁入第3年，讓民眾認識屏東農再社區的進步與轉變，與令人驚豔的社區產業發展與新品推出，今年度特別針對親子族群將社區產業特色轉化為主題闖關遊戲活動，如原民住手紋體驗、學習吟唱數魚苗歌、進行冰品品嘗的影片直播挑戰。其中一項任務挑戰，一起野餐趣特色展區，在布置好的打卡區拍下獨特的魅力與風情的照片上傳臉書，就可獲得社區特製鳳梨冰茶一瓶。

「好屏親子闖關總動員」遊戲場共分為鮮！下田捕魚、農村植物WAY、香料異世界、工藝手作風、一起野餐趣、果然好滋味、恆春好友肆、文青風市集、萬丹農村派對、親子焢窯趣等10大特色展區，闖關書內除有多項精彩體驗與遊戲，更有多項過關好禮送給大家，挑戰成功者再加碼100元活動現金券。