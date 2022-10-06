青年創業貸款傳黃牛抽取高額佣金 陳其邁宣示「嚴懲」

高雄市政府「青年創業貸款」傳出代辦黃牛抽取高額佣金，借200萬元要付30萬代辦費。市長陳其邁表示，若涉及詐騙或剝削，一定會嚴懲到底並移送法辦。青年局長張以理說，目前無實質違規證據，持續蒐集資料，若有不法會報警處理。

高雄市政府青年推出「青年創業貸款」，最高可核貸200萬元。議員林于凱4月質詢指出，坊間有業者向創業青年收取20％到50％的高額代辦費，質疑有創業黃牛。近來又有代辦業者在臉書社團刊登廣告，媒體致電詢問發現，借200萬元要付30萬代辦費。

高雄市長陳其邁今日受訪表示，青年局專人專案協助青創貸款，申請過程若有任何的問題，可以直接就打給青年局，會有專人協助辦理，若有涉及詐騙或剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

青年局長張以理進一步說明，有關貸款黃牛案，目前還沒實質證據，青年局持續蒐集資料中，若發現有人偽造青年局名義，涉及詐欺或剝削行為，會跟警方進一步合作，另呼籲青年夥伴可透過實質審查或實地訪查來檢視申請企畫是否完整，申請手續也相當簡單，不需要靠代辦業者。