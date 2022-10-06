快訊

吳亞馨轉戰商場生日前夕晉升人妻 穿深V裝攜男友登記

校園防疫措施調整 教育部：10月13日起後4天篩陰可入校

桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年創業貸款傳黃牛抽取高額佣金 陳其邁宣示「嚴懲」

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，青年創業貸款若涉及詐騙或剝削，一定會嚴懲到底並移送法辦。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，青年創業貸款若涉及詐騙或剝削，一定會嚴懲到底並移送法辦。記者徐白櫻／攝影

高雄市政府「青年創業貸款」傳出代辦黃牛抽取高額佣金，借200萬元要付30萬代辦費。市長陳其邁表示，若涉及詐騙或剝削，一定會嚴懲到底並移送法辦。青年局長張以理說，目前無實質違規證據，持續蒐集資料，若有不法會報警處理。

高雄市政府青年推出「青年創業貸款」，最高可核貸200萬元。議員林于凱4月質詢指出，坊間有業者向創業青年收取20％到50％的高額代辦費，質疑有創業黃牛。近來又有代辦業者在臉書社團刊登廣告，媒體致電詢問發現，借200萬元要付30萬代辦費。

高雄市長陳其邁今日受訪表示，青年局專人專案協助青創貸款，申請過程若有任何的問題，可以直接就打給青年局，會有專人協助辦理，若有涉及詐騙或剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

青年局長張以理進一步說明，有關貸款黃牛案，目前還沒實質證據，青年局持續蒐集資料中，若發現有人偽造青年局名義，涉及詐欺或剝削行為，會跟警方進一步合作，另呼籲青年夥伴可透過實質審查或實地訪查來檢視申請企畫是否完整，申請手續也相當簡單，不需要靠代辦業者。

國民黨議員參選人柯志恩今日也被媒體問及此問題，她表示，尚未看到這個問題，青年貸款要從源頭管理、把關，承辦單位更要謹慎小心。

地方臉書社團不時會有青創或其他類貸款代辦廣告出現，青年局強調，申請手續相當簡單，其實不需要靠代辦業者申請。圖／取自臉書高雄大小事
地方臉書社團不時會有青創或其他類貸款代辦廣告出現，青年局強調，申請手續相當簡單，其實不需要靠代辦業者申請。圖／取自臉書高雄大小事

柯志恩 陳其邁 高雄市長 2022大選

延伸閱讀

鄭孟洳合體陳其邁看板掛在「這面牆」 網一看組字：好聰明！

柯志恩批口罩禁令 高市衛生局：時空背景與今日不同

柯辦批高雄口罩限令欠缺法治觀念 衛生局：依法有據將上訴

高雄輕軌今通車至愛河之心 陳其邁：建設遇問題就要直球對決

相關新聞

一個託夢開啟10年政治角力 世界最高媽祖能救澎湖觀光？

歷經10年、三任縣長，總造價5.5億元的「澎湖媽祖文化園區」終於要啟用。長期仰賴中央挹注財政的澎湖縣，經過居民抗爭、監察院糾正，即使負債增加，為什麼仍堅持蓋完這座園區？

青年創業貸款傳黃牛抽取高額佣金 陳其邁宣示「嚴懲」

高雄市政府「青年創業貸款」傳出代辦黃牛抽取高額佣金，借200萬元要付30萬代辦費。市長陳其邁表示，若涉及詐騙或剝削，一定...

高雄輕軌美術館路段通車 市府打鐵趁熱強力宣傳

高雄輕軌C20至C24站通車，成為地方熱門話題，藍綠攻防一波波，市府順勢強化宣傳力道，呼應市長陳其邁「重大交通建設」優先...

民眾黨議員參選人陳妙真 指控高雄電影節文宣「跨蝦米」涉侵權

2022年高雄電影節下周開幕，近日大街小巷出現的「跨蝦米」文宣旗幟遭市議員參選人陳妙真指控涉及侵權。陳指出，「跨蝦米藝術...

恆春「從生到死」都有好福利 設籍年限卻讓新移民很不爽

今年重陽節，因逢選舉年，參選人競相喊出加碼重陽敬老金，屏東縣恆春鎮的敬老金不只重陽發，過年和端午也有，今年有8名百歲人瑞...

議員確診派人形立牌上陣搶鏡 隊友幫站街頭代打

民進黨高雄市議員簡煥宗日前確診，團隊為他製作人形立牌、肖像手舉牌，跑行程、掃街帶著一起出擊，和簡煥宗私交甚篤的市議員邱俊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。