高雄輕軌美術館路段通車 市府打鐵趁熱強力宣傳

高雄輕軌C20至C24站通車，成為地方熱門話題，藍綠攻防一波波，市府順勢強化宣傳力道，呼應市長陳其邁「重大交通建設」優先施政重點，除找網紅開箱，市府新一集「緊看邁」影片也主打輕軌，凸顯「輕軌就應該是圓的」，預告明年底輕軌成圓目標快達陣。

影片內容呈現一名小男孩雀躍地掀開紙盒，映入眼簾的Pizza少了一片；乘坐機車時，輪胎缺了一角而停下；抬頭仰望天空，皎潔明月缺角顯得突兀。拍攝團隊透過擬人化手法，強調市府以2年拚4年效率，力拚2023年底將環狀輕軌成圓，完整高雄公共運輸路網。

陳其邁2020年補選市長上任時，提出施政4大優先，其中一項是重大交通建設。陳其邁說，推動綠色交通、加速輕軌成圓，完整公共運輸路網是高雄市民期待，他上任後，交辦副市長林欽榮成立專案小組，市府團隊傾聽民意、面對問題，除了做足溝通，也向各方專家請益，提出9項優化調整方案，包括將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑為50公尺，減少轉彎段噪音，也透過「以站就樹」工法，不只營造夢幻氛圍，也有助減緩噪音。

林欽榮說，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，目前僅差C24至C32大順路段未完成，這是市府團隊下一階段努力目標。環狀輕軌路網成圓後，將與捷運紅線、橘線、台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，將帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，打造高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。

高雄市捷運局表示，輕軌由台鐵美術館站（C20站）再延伸至愛河之心站（C24站），服務範圍由現行26站增為31站，營運路線延伸為17.1公里，輕軌全長22.1公里，目前總營運里程進度達77%，市府團隊2年時間內完成17個車站營運使命。此後，輕軌將串連台鐵美術館站、美術館園區、聯合醫院、捷運凹子底站，讓有就醫需求民眾、通勤上班族、學生及旅客，透過輕軌享有醫療、就學、藝文、觀光遊憩等一次到位服務。

捷運局指出，輕軌二階路線C24愛河之心站到C32凱旋公園站也就是大順路段，是團隊下階段努力目標，預估可在明年112年底完工，力拚輕軌成圓願景112年底實現。