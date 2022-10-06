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民眾黨議員參選人陳妙真 指控高雄電影節文宣「跨蝦米」涉侵權

聯合報／ 記者徐白櫻徐如宜／高雄即時報導
2022高雄電影節10月14日開幕，展覽文宣品傳出爭議。圖／陳妙真提供
2022高雄電影節10月14日開幕，展覽文宣品傳出爭議。圖／陳妙真提供

2022年高雄電影節下周開幕，近日大街小巷出現的「跨蝦米」文宣旗幟遭市議員參選人陳妙真指控涉及侵權。陳指出，「跨蝦米藝術節」是鳳山在地小有名氣的活動，主辦單位已將「跨蝦米」三字註冊商標，文化局此舉是打擊藝文工作者。文化局回應，這是口語化宣傳詞，無侵犯他人權益。

2022高雄電影節10月14日開幕，系列活動之一的「XR無限幻境」展覽文宣品傳出爭議。兼具律師身分的鳳山區議員參選人陳妙真指出，電影節羅馬旗出現「跨蝦米」三字，跨蝦米藝術節是鳳山在地已經連辦四年的活動，主辦單位南熠集集已將「跨蝦米」註冊商標，文化局電影館引用宣傳，涉及侵害商標權及著作權。

陳妙真表示，文化局一向重視文創，也應該尊重與維護創作者權益，主辦單位或許認為「跨蝦米」僅是「看什麼」的台語諧音，但使用前應當更謹慎，跨蝦米藝術節是南熠樂集2019年在鳳山發起的地方藝術節慶，是具代表性的鳳山在地文創品牌，下月初也將舉辦，藝術發想不只需要被尊重，更需要受到法令保護，官方更不該侵權。

文化局代高雄電影節單位發出聲明指出，2022高雄電影節年度主題「惡宇宙」，希望用最熱情的聲音，呼籲高雄人出來「跨電影」及體驗XR到底在「跨蝦米」；「跨電影」和「跨蝦米」，皆是口語化的宣傳詞，並無侵犯他人權益。此外，文化局也肯定「跨蝦米」藝術節，深耕鳳山推廣藝術，用心推動許多演出及藝術行動。

「跨蝦米藝術節」11月5、6 日在鳳山中華街商圈舉辦。圖／陳妙真提供
「跨蝦米藝術節」11月5、6 日在鳳山中華街商圈舉辦。圖／陳妙真提供
跨蝦米及圖已於110年1月12日申請註冊商標，同年8月1日公告。圖／陳妙真提供
跨蝦米及圖已於110年1月12日申請註冊商標，同年8月1日公告。圖／陳妙真提供
鳳山區議員參選人陳妙真指出，「跨蝦米」已被註冊商標，電影館可能涉及侵害商標權及著作權。圖／民眾黨高市黨部提供
鳳山區議員參選人陳妙真指出，「跨蝦米」已被註冊商標，電影館可能涉及侵害商標權及著作權。圖／民眾黨高市黨部提供

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