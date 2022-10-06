恆春「從生到死」都有好福利 設籍年限卻讓新移民很不爽

今年重陽節，因逢選舉年，參選人競相喊出加碼重陽敬老金，屏東縣恆春鎮的敬老金不只重陽發，過年和端午也有，今年有8名百歲人瑞領到全國最高的每人3萬6000元，但讓人稱羨「從生到死」都有的好福利，多數有2014年12月31日前設籍限制，之後遷入的新移民大嘆不合理。爭取連任的鎮長陳文弘說，考慮後延2年，但要視財源而定。

恆春鎮既有的社會福利堪稱「從生到死」到有，包括小學、國中生有營養午餐每學期2000元和學雜費補助，高中至大學、研究生有7000至2萬元不等的教育補助；取代電表補助的生活扶助金，鎮民每人每月150元； 結婚補助設籍新人各發1萬元，6至7歲學齡前幼童上、下學期各1萬元，身故者慰問金每人從3500元至3萬元不等；老人敬老金三節都有，另農、漁民還有肥料和器具補助

恆春鎮的敬老金原先是70歲以上老人重陽即節才有，2017年通過自治例年齡從70歲降為65歲，每人1000元，70至90歲每人2000元，百歲人瑞則提高到全國最高的3萬6000元；鎮公所表示，恆春鎮今年設籍人口降至不到3萬人，65歲以上老人4833人，比例16.1%，屬於超高齡社會，每年敬老金因是三節發放，合計編列2700萬元。

眾多社會福利政策中，除了結婚、身故和營養午餐補助只需1年內設籍，其他在各項自治條例中都有2014年12月31日前的限制，不少晚遷入的鎮民直呼不公平且不合理，希望鎮公所放寬年限，讓新移民也能同享好福利；陳文弘說，部分自治條例制定的設籍年限已不符實際需求，考慮後延2年，粗估要增加逾千萬預算，但要視財源收入而定，不能亂開支票。

鎮公所有關主官說，1年社福支出約1.6億元，由核3廠回饋金每年1億多，鵝鑾鼻、貓鼻頭和闗山風景區公共造產收入和地方稅款約4000萬元支應，另每年2200萬元的國軍睦鄰回饋金，只限運用在三軍聯訓基地周邊數里；但公共造產收入近年因疫情銳減，若後延2年，對財政將是不小的負擔。