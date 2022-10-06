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議員確診派人形立牌上陣搶鏡 隊友幫站街頭代打

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供

民進黨高雄市議員簡煥宗日前確診，團隊為他製作人形立牌、肖像手舉牌，跑行程、掃街帶著一起出擊，和簡煥宗私交甚篤的市議員邱俊憲也發揮隊友精神，跨選區相助，今天上午幫忙到旗津站路口，話題性十足。

簡煥宗是拚第3任議員，他說，自己是幕僚世代出身，看到團隊自動自發幫他當分身，還發揮巧思製作人形立牌、肖像手舉牌等，曝光效果奇佳，讓他很感動，「值得為他們加薪」。

昨天下午輕軌C20至C24站通車試營運，簡煥宗居隔中無法出席，團隊帶著他的人形立牌到場，主持人不忘介紹「歡迎簡煥宗議員」，市議員何權峰幫忙揮動人形立牌，相當逗趣。

今天上午市議員邱俊憲跨區相助，到隸屬於簡煥宗選區的旗津幫忙站路口，邱俊憲手舉著簡煥宗的肖像面具，一旁看板寫著「簡煥宗現主時居隔中，歡迎拍照上傳，記得標註他，告訴他：請放心，你的助理都有認真上班」。

簡煥宗說，衝刺選戰跑行程足跡範圍大，面對病毒來勢洶洶，實在避無可避，只能安慰自己，早一點確診也好，萬一決戰周確診就更不妙了，預計10月10日可以出關。

高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，和他私交甚篤的市議員邱俊憲跨選區代打，今天協助他站在旗津街頭拜票，兩人在民進黨中都屬菊系。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，和他私交甚篤的市議員邱俊憲跨選區代打，今天協助他站在旗津街頭拜票，兩人在民進黨中都屬菊系。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，昨天下午輕軌C20至C24站通車典禮，他的人形立牌相當搶鏡。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，和他私交甚篤的市議員邱俊憲跨選區代打，今天協助他站在旗津街頭拜票，兩人在民進黨中都屬菊系。圖／簡煥宗團隊提供
高雄市議員簡煥宗確診居隔中，和他私交甚篤的市議員邱俊憲跨選區代打，今天協助他站在旗津街頭拜票，兩人在民進黨中都屬菊系。圖／簡煥宗團隊提供

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