高133線永久道路明年動工 114年完善六龜溫泉區路網

高133道路是六龜寶來串聯不老溫泉區的重要道路，臨時便道遇雨堪憂。議員林義迪今日在議會質詢指出，這條道路是溫泉區命脈，許多人關心永久道路完工時程。市府新工處表示，重建工程明年3月可開工，預計114年完工。

高133線寶來至新發道路因八八風災中斷，重建完成前又因泰利颱風造成大規模坍塌，路基嚴重流失。高市府2019年施作河床便道，施工期間又遇大雨遭沖毀，目前行走的便道是去年10月完工通車。高133道路重建涵蓋短中長程計畫，涵蓋新建橋梁，總經費7億3300萬元，納入內政部生活圈道路交通系統建設計畫。

議員林義迪指出，高133便道在前市長韓國瑜時期啟動，可惜又被大水沖毀，目前便道已經完成，不過遇雨仍有崩塌疑慮，永久性道路的規畫進度為何？

新工處長許永穆表示，永久路型的基本設計已經做好，正提報行政院工程會審查，細部設計也會同步進行，預計明年3月開工，114年可完工。

林義迪指出，內門缺少休閒景點，遊客來看完宋江陣就走，內門動物園（內門觀光休閒園區）何時可完成。市長陳其邁答詢說，休閒園區已經動土，分兩期進行，預算5.4億元，未來會跟壽山動物園不同，除原生動植物外，還會有可愛動物區，建築也會融入內門宋江陣文化特色。

陳其邁說，台86延伸內門路段進入綜合規畫階段，以後台南車輛可以過來，另串聯國10交通便利；六龜區高133道路7億多，順利的話今年核定明年初發包，2年後完成，寶來不老溫泉及東九區觀光會更完整。