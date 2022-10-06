找工作說母語嘛ㄟ通！ 新住民出任譯友投入就業諮詢服務

高雄市勞工局為鼓勵雙語人才投入外語通譯服務，舉辦「提升新住民就業服務通譯人員專業訓練」，並與警察局、社會局與衛生局合作，廣邀新住民參加培訓，經全程參訓通過考試者即頒發證書，共培訓80名包括越南、印尼、泰國、日本等外語人才，協助就業通譯服務，成為就服站與在台外國人溝通的新助力。

勞工局表示，這次通譯招募培訓研習，特別安排實務經驗豐富的專家授課，讓學員進一步熟識相關法規與執行實務內容。包括泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處、警察局、衛生局、社會局與就服站講師，講授偵查程序、人口販運防制、就業服務法、交通法規、跟蹤騷擾防治處理及動物傳染病防治等課程。除充實專業法律知識與實務運作外，課後也以座談會形式，實務交流討論常見專有名詞、就業服務流程與職業訓練介紹，還有通譯情境處置及提升傳譯能力的方法。

越南籍新住民學員冼小姐說，來台已24年，雖然一直在工廠產線工作，但對勞雇關係與工作勞動權益並沒有特別去了解。之前因緣際會下參與高雄燈會服務外賓的通譯工作，又聽聞勞工局舉辦通譯人員訓練，就來報 名，從課程中學到就業服務法有關就業歧視法規，勞基法中對工時、工資的定義及規範，與就業服務站提供就業及職業訓練諮詢等內容，希望未來能有機會服務同鄉，讓他們在就業時能獲得充分的資訊與協助。