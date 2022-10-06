高捷延伸林園耕土變黃金 將有170公頃農地變住商用地

高雄捷運小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃9月23日獲行政院核定，高市府同步啟動林園沿線都市計畫專案通盤檢討，檢討草案10月7日開始公開展覽到11月21日，其中規畫將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，堪稱「點石成金。

高雄市軌道建設拚四線齊發，上月拍板的捷運、小港林園線約12公里，沿線將設置6座地下及1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理。高市府由副市長林欽榮成立推動小組，因應捷運建設、產業發展、交通及生活環境等需求，更超前檢討規畫沿線土地。

都發局表示，相關草案明起公開展覽，將就「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理」、「捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃」、「協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能」3大面向，提出都市計畫檢討的內容，10月13日在林園幸福公園召開首場說明會。

都發局指出，本次都市計畫將就捷運小港林園延伸線沿線土地發展進行必要的變更，捷運場站半徑500公尺範圍作為TOD發展規劃，預計將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，結合已提案變更的捷運聯開區，共180公頃土地進行都市計畫變更。

都發局局長吳文彥表示，這次配合捷運建設辦理的專案檢討是林園都市開發的重要突破，將交通建設、土地開發、生活機能、產業發展等都市發展所需用地，一次擘畫到位。