屏東縣民公園形象廣告獲德國紅點、美國高峰創意獎肯定
屏東縣政府去年推出縣民公園形象廣告「Time will tell」後，近期分別獲「2022德國紅點品牌與行銷獎」（Red Dot Design Award: Brands & Communication Design 2022）與「2022美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）」金獎的雙重殊榮，縣府表示，這是繼獲得「第4屆日本國際觀光影像節」、「2022全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）」肯定後，再度奪得國際殊榮，縣府團隊力求保留歷史遺址的用心。
縣長潘孟安表示，屏東縣民公園對屏東人來說，不只是一座公園，更乘載了老一輩屏東人的記憶以及過去的歷史，此次透過影片介紹縣民公園的歷史與人文精神，激發大眾對公園建築設計與糖業文化的興趣，除了感謝各界評審團給予的高度肯定，也將獲獎榮耀歸屬於縣府與拍攝團隊，更歡迎民眾到縣民公園體驗屏東新生活美學。
縣府指出，今年美國高峰創意大獎共吸引美、英、德國等19個國家參賽，超過3400件作品參賽，屏東縣民公園形象廣告在眾多作品中脫穎而出，拔得頭籌，尤其是繼2021屏東縣政廣告「好好信箱」也在SCA得到最佳影片（Best of Show）後，又再次為屏東贏來美國高峰創意大獎首面金獎，亦實屬不易！
「屏東正在成為一座平衡歷史文化和現代城市規劃的城市」，影片拍攝團隊─MARQ Films導演表示，縣民公園蘊含了屏東豐富的人文歷史，建築本身也是以遺跡轉化為現代的展覽和活動空間，影片呈現整體構想，強調空間與人的對比，展現縣民公園的浩瀚無垠，與時間的永恆。
被譽為設計界奧斯卡獎的「德國紅點」（Red Dot）由德國著名設計協會在1955年創立，透過對產品設計、傳達設計以及設計概念的競賽，每年吸引了超過60個國家，1萬件作品投稿參賽，能獲得「紅點」代表著品牌與傳播設計的頂尖作品，得獎的作品可以獲得在德國Essen的紅點博物館展出作品，它與德國iF概念設計獎、美國傑出工業設計獎IDEA、日本G-Mark獎，並列世界四大國際設計競賽。相關影音資訊可上https://youtu.be/KAyrHl28w5E瀏覽。
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