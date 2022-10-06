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屏縣議員李世斌確診 團隊當分身不忘遠距連線掃街
選戰倒數51天，參選人競選活動不停歇，屏東縣議員第一選區李世斌這周確診，只能在家閉關，維持熱度掃街行程，競選活動不中斷，團隊當他的分身掃街拜票，還不忘開啟視訊遠距掃街，民眾也請他要多保重身體。
屏東縣議員第一選區競爭激烈，25人參選要選出12席，民進黨老將縣議員李世斌力拚六連任，近期確診，李世斌在臉書跟大家說明，「暫時退居二線議員」，他請大家放心，服務處同仁都快篩，除了他之外均無確診，這幾天公務也會使用手機聯絡，同仁也會每天嚴格快篩，服務不中斷。
李世斌這幾天也在臉書分享他的防疫生活，他在臉書發文說，「確診在家休息，看到下午窗外灑下的餘暉真是詩情畫意，以前怎麽都沒發現呢？喔對，因為平常這個時間根本都不在家」，也分享深夜宵夜文、防疫在家運動文，維持網路話題熱度。
因為確診無法拜訪，李世斌的團隊們扮演他的分身，街頭掃街時，還不忘遠距連線，隔著平板跟大家視訊互動，李世斌說，競選活動如常，原先安排下午掃街，改由團隊助理、代表當他的分身，照著計畫走，他隨時準備好平板，視訊跟大家掃街，雖然拍照起來畫面看起來怪怪，但實際掃街時是還好啦。
參選人也怕疫情影響拜訪行程，力拚五連任國民黨議員唐玉琴說，疫情也影響民眾家戶拜訪意願，她也會站路口、追垃圾車，維持能見度。
爭取連任的國民黨縣議員陳揚近期重感冒，他說，每天都有快篩是陰性，選戰倒數，「最後衝刺沒有時間生病」，倘若選前確診，陳揚說，規畫直播、視訊、網路發文跟選民互動。
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