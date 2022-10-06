高雄單日本土病例再破5千 今起在3處開設雙疫苗接種站

高雄市新冠肺炎本土確診5日新增5179例，是今年6月底降溫以來首度破5000例，面對流感急診率增加及國境即將解封的雙重挑戰，今天起到15日，在慈濟岡山園區、鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站、捷運三多站共開設11場次「雙疫苗」接種站，提供莫德納次世代疫苗、65歲以上長者流感疫苗接種。

高雄市近月來單日本土確診病例均在1、2000例左右，中秋節過後緩步上升，至昨天單日達5179例，再度飆破5千例，盛行率25.99％。

高市衛生局指出，目前新冠肺炎疫情及流感急診就診率持續增加，邊境解封在即，提醒民眾仍應戴口罩、勤洗手、打疫苗保護自己，65歲以上長輩等重症高風險族群，則避免出入擁擠的公共場所，如有高燒不退、全身痠痛等症狀，COVID-19快篩陰性但症狀仍持續加劇，請就要趕快就醫由鑑別。

今天起到10月15日，高市慈濟岡山園區、鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站、捷運三多站共開設11場次「雙疫苗」接種站，提供莫德納次世代疫苗、65歲以上長者流感疫苗接種。

65歲以上長輩及具有重大傷病、免疫不全或流感高風險慢性疾病等類流感患者及流感併發重症等對象，可到579家流感抗病毒合約院所，網址為https://reurl.cc/3YVrq8。

高市自10月1日流感疫苗開打至今，已有7萬3906人完成接種。目前負壓隔離及專責病房總計694床，空床率34.8％。