高雄這個里躍全區最大　地方：多一棟大樓人口就差很多

高雄市橋頭區共17里，現任最資深里長為連任六屆的60歲筆秀里詹嘉郁，最年輕則為47歲仕豐里長周才淵；最年長里長為82歲新莊里長李同意，該里多人競選，以年輕候選人居多，另人口僅有1280人芋寮里今年特別熱絡，同樣有4人角逐，將在些微的票數差距中，決勝本屆里長人選。

本屆橋頭里長選舉17里中，橋南、仕和、頂鹽、甲南、東林、西林共6個里同額選舉，新莊及芋寮里，各有4名候選人角逐里長選舉。

早期橋頭蛋黃區集中在仕隆里，因人口增加，分割為仕隆、仕豐、仕和里三里，加上新市鎮發展，人口轉移，由新莊里居上，仕隆里則僅剩2515人，人口數也不在前五名之列。因發展快速，地方便流傳，「只要多一棟大樓，人口就差人多」。

橋頭南有近20萬人的楠梓區，北有近9萬人的岡山區，雖人口僅4萬多人，但挾鄰近區域發展，人口有增加趨勢，早期仕隆里為蛋黃區，因新市鎮發展，隨人口轉移讓新莊里成該區最大里，也是本屆最激烈的里長選區之一。