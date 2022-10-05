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屏東海生館馬可羅尼企鵝睽違8年迎來新生 飼育員超感動
每年8月開始，屏東海生館的企鵝進入繁殖季，今年海生館首批企鵝寶寶誕生，讓人興奮的是，馬可羅尼企鵝睽違8年終於成功孵育出企鵝寶寶，飼育員直呼感動。
屏東海生館推薦民眾趁國慶連假入館，觀察躲在企鵝爸媽下方的企鵝寶寶們，國慶連假期間10月8日到10日，推出期間限定「企鵝的愛如巢水大作戰」，獨家解密企鵝築巢行為，深度解說企鵝的繁殖階段，現場將實際模擬企鵝築巢。
屏東海生館共飼育4種企鵝，巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝、馬可羅尼企鵝；往年馬可羅尼企鵝在孵育企鵝蛋時總是差一步未能成功，今年企鵝寶寶終順利破殼而出，讓負責照護的飼育員超感動。
其餘孵育中的企鵝蛋將陸續誕生，剛出生的小企鵝身上絨毛密度仍不足以保暖防水，會躲在爸媽腹部下方的孵卵斑取暖，大約30天後絨毛才有保暖效果；小企鵝出生後企鵝爸媽會輪流覓食將反芻食物餵食給小企鵝。此時民眾可以看到企鵝缸後方一對對呈現站、臥姿勢的企鵝夫妻，仔細觀察腹部下方就有機會看到企鵝寶寶的可愛身影。
海生館推薦參加夜宿海生館就寢極地水域，南極正值長日照期間，夜宿極地區更能好好觀察企鵝的各種行為，和這些企鵝寶貝們相伴一整晚；屏東海生館期間限定「魟魚飛行日誌」至10月10日，大洋池除有180度環繞投影的震撼體驗之外，每天三場的餵食解說帶你認識魟魚的生態知識、觀察魟魚進食的萌樣。
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