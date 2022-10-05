金門樂齡大學辦開學典禮 阿公阿嬤歡喜來「讀冊」進修

金門大學為提供豐富的教學資源與地區高齡者共享，並善盡社會責任，昨舉辦第二屆「樂齡大學」開學典禮，今年特開辦兩班，共招收60名學員，本屆學員平均年齡為65歲，男女生比例約1：3，最年長者為76歲，其中，有3對是夫妻是一起參與「終身學習」，堪稱實現「快樂學習、忘記年齡」。

金大副校長洪集輝在開學典禮中表示，選擇金大樂齡大學，就是幸福生活的起步走，樂齡大學與高齡照顧為該校發展重點項目之一，透過開辦「樂齡大學」，提供長輩們圓夢的管道。此外，他要求各行政與教學單位進行協調整合，全力支持樂齡大學之運作，讓高齡者藉由休閒活動的參與，達到個體在身體、心理、社會互動能力的維持，以保持身體的最佳狀態。

金大進修推廣部主任王興國指出，在課程設計方面，不論在生理或心理層面，皆為高齡者量身打造一系列輕鬆愉快的課程，透過代間互動方式，運用動靜交替之實作課程，鼓勵高齡者探索生活美學的知能。

據了解，在為期1年的課程安排，涵括金門島嶼文化、生活新知、健康休閒與專業智能等四大面向，開設有︰「漿板運動」、「運動傷害復健」、「認識失智症與失智症防治」、「基礎繪畫技巧」、「中醫養生保健」、「精油手工皂DIY」、「生活瑜珈」、「綠手指：種植綠植栽教學」等課程。

此外，在本屆開學典禮中，並邀請第一屆學長金門宏玻陶瓷公司董事長顏達仁分享學習經驗，顏達仁雖已82歲，他在重拾書本之後，生活很充實，心靈很富足，每天的學習生活讓他很快樂。