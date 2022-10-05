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慶祝落成70年展 千張莒光樓郵票做拼圖成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，郵票的蒐集人潘木生（左二）特別帶女兒回來觀看自己的收藏。記者蔡家蓁／攝影
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，郵票的蒐集人潘木生（左二）特別帶女兒回來觀看自己的收藏。記者蔡家蓁／攝影

金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，其中一幅由近千張莒光樓郵票拼湊而成的巨型莒光樓成為特展中的焦點，這是老榮民潘木生60年來的蒐集品，也是見證莒光樓歷史的最佳代表。

1953年興建完成的莒光樓是金門的地標建築，曾4度做為郵票主題發行，今年適逢落成70周年，縣府特別將莒光樓重新修繕，為了呈現莒光樓建築藝術及歷史價值，重現莒光樓文化風華，特別策辦莒光樓70週年紀念展，介紹莒光樓大事記、建築風格與意涵、歷史價值與精神象徵，並搭配展示老照片、相關文化物件等。

其中，有一幅由近千張莒光樓郵票所拼湊而成的巨型莒光樓作品，成為特展中的焦點，吸引不少遊客駐足欣賞。郵票的蒐集人潘木生近日應金門縣文化園區管理所之邀來金門，當他看到用莒光樓郵票拼湊而成的巨型莒光樓作品，老人家也相當開心，直說比放在自己的集郵冊中有意義多了。

今年76歲潘木生述說郵票變現來援助困頓的老兵家庭的故事，他原擔任憲兵，後來因故提前退伍，民國78年在左營開設郵幣社，他說，以前日子很苦，不少老榮民日子過不下去，只能把家中的用過郵票跟信封賣給他，當時郵票不值錢，一張僅2角，但他為了幫助老榮民，他都用1-2元購買，老人家用一段簡單的話，講述著一枚郵票乘載一份情感的故事。

潘木生說，他前後共收藏了1萬多張莒光樓的相關郵票與信封，甚至還有印製莒光樓的愛國獎券，他原本想捐贈3千張郵票，後來文管所覺得老人家收集不易，改以每張10元的「友情價」購買，但他覺得不好意思，除了加送500張郵票，另加送一張印製莒光樓的愛國獎券。

文化園區管理所長郭怡汝也表示，潘木生的莒光樓郵票非常有意義，未來展完後，將會移往文管所收藏，這次特展還針對莒光樓70年來歷史特色、與未來新生等內容進行介紹，還有互動多媒體影音區，呈現莒光樓見證戰地金門的歷程與變遷，觀迎欣賞莒光樓造型郵票外，也感受煥然一新的金門地標莒光樓。

金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，近期吸引不少民眾前往參觀。記者蔡家蓁／攝影
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，近期吸引不少民眾前往參觀。記者蔡家蓁／攝影
潘木生除了加送500張郵票，另加送一張印製莒光樓的愛國獎券。記者蔡家蓁／攝影
潘木生除了加送500張郵票，另加送一張印製莒光樓的愛國獎券。記者蔡家蓁／攝影
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，門口有針對展覽做介紹。圖／金門縣府提供
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，門口有針對展覽做介紹。圖／金門縣府提供
文化園區管理所長郭怡汝（左）陪同潘木生參觀莒光樓郵票，看到老舊的郵票變成莒光樓展覽作品，潘木生相當感動。記者蔡家蓁／攝影
文化園區管理所長郭怡汝（左）陪同潘木生參觀莒光樓郵票，看到老舊的郵票變成莒光樓展覽作品，潘木生相當感動。記者蔡家蓁／攝影
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，其中一幅由近千張莒光樓郵票拼湊而成的巨型莒光樓成為特展中的焦點。圖／金門縣府提供
金門著名地標「莒光樓」今年逢70周年紀念特展，其中一幅由近千張莒光樓郵票拼湊而成的巨型莒光樓成為特展中的焦點。圖／金門縣府提供

金門 榮民 建築

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