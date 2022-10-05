墾丁森林遊樂區觀海樓新裝啟用 屋頂音樂會一起賞鷹

墾丁森林遊樂區最富盛名的景點之一「觀海樓」，也是墾丁至高點，可360度一次眺望台灣海峽、巴士海峽、太平洋，是縱覽墾丁及半島美景不可錯過的秘境。為提升建物安全與服務功能從2020年起整修，即將今年10月15日對外正式服務啟用，更委請華泰瑞苑進駐營運管理，提供遊客精緻餐飲與森林遊憩新體驗。

觀海樓新裝啟用，適逢恆春半島猛禽過境賞鷹盛事，林務局屏東林區管理處在10月15、16日推出「鷹揚墾森．觀海再現」系列活動，包含秘境賞鷹限定小旅行、森林市集、故事屋、屋頂音樂會等系列活動，陪遊客一起賞鷹開森玩。

屏東林區管理處指出，秘境賞鷹限定小旅行僅在10月15、16日辦理2場次，邀請老鷹達人蔡乙榮老師賞鷹導覽，從清晨4時半至10時半，享受觀海樓頂絕美日出、壯觀起鷹景致，可搶先享用華泰瑞苑特製「賞鷹限定早餐包」。活動採線上預約報名，每場次共40名額，10月10日前報名更享有早鳥優惠價，現在就上網預約。

周末期間還有多項豐富活動，墾森首次舉辦「森林市集」，邀請遊客在林蔭下悠遊野餐；「森林故事屋」10月15日下午2點在墾森戶外教室登場，在森林午後微風下，由說故事姊姊以生動有趣說故事方式，帶大小朋友聽聽老鷹的故事並動手DIY。

「屋頂音樂會」則10月16日下午2點半到3點10分在觀海樓屋頂演出，邀請到留法歸國、「巴黎吉他詩人」之稱的蔡世鴻老師，帶領方圓之間室內樂團演出，園區活動皆免費，座位數量有限，有興趣遊客當日可盡早入座。

邀請民眾共襄盛舉「鷹揚墾森．觀海再現」系列活動，屏東林區管理處在10月15、16日，兩天100名入園遊客，可至遊客中心領取限量小禮；觀海樓拍照打卡則可抽森林市集購物金，送完為止。詳細活動內容與報名資訊，請至「墾丁國家森林遊樂區」官方粉絲頁https://www.facebook.com/ktforestarea/查詢。