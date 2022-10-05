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台虎推出小廚神Liya監製金飯糰　全家跟飛機上都吃的到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航推出由Liya監製的「全家」金飯糰，配合秋令時節，推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」兩種口味。記者黃仲明／攝影
台灣虎航推出由Liya監製的「全家」金飯糰，配合秋令時節，推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」兩種口味。記者黃仲明／攝影

邊境檢疫政策預計於10月13日實施入境免居隔「0+7」新制，旅遊業全面迎接客運回溫，台灣虎航機上餐點持續推陳出新。除了日前公布由小小廚神Liya（朱如茵）特製的兩道全新機上餐外，今天（5日）再宣布短程航線還能選購由Liya監製的全家便利商店金飯糰—「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」兩種全新口味，提供虎迷更豐富美味的餐點選擇。

台灣虎航表示，贏得第八季《小小廚神美國版》冠軍殊榮的台裔女童Liya，在節目中多次以台味料理，獲得評審團的高度肯定。台灣虎航特別邀請Liya合作，不僅將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐之外，現更推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。

台灣虎航指出，此次由Liya監製的「全家」金飯糰，精選高規格且優質的台灣米，特別以全新的圓型飯糰系列呈現，清楚分明的米粒，除了視覺更添份量和飽足感，並配合秋令時節，推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」兩種口味。其中，香腸炒飯飯糰使用醬香炊飯拌炒洋蔥、香腸丁、炒蛋、培根及蔥花，再加入少許白胡椒提味。

少一杯蛤蜊飯糰則以蛤蜊醬香飯搭配炒蛤蜊，並添加三杯要素中的米酒及醬油，且少了麻油讓口味更爽口。此次兩款口味不僅還原道地台式風味，小廚神Liya於監製過程中，亦讚不絕口、大力推薦。

台灣虎航表示，自開航以來，一直致力於推廣台灣美食特色並將其融入機上餐，本次更攜手小小廚神Liya與全家便利商店跨界推出三方聯名產品，目的就是希望讓民眾可以更容易在全台超過4100間的「全家」店舖購得，隨時品嚐飛機上也吃得到的美味。

台灣虎航補充， Liya監製的「全家」金飯糰，即日起除了在全台「全家」店舖販售之外，也可以在台灣虎航官網上訂購（https://bit.ly/3PJSciS）；旅客同步可選購到Liya監製的兩款「全家」金飯糰料理，以及其他豐富的台味特色餐點。

台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長陳漢銘（右）也親自到全家便利超商，選購新上市的全家金飯糰，以行動展現支持。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長陳漢銘（右）也親自到全家便利超商，選購新上市的全家金飯糰，以行動展現支持。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 蛤蜊 便利商店

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