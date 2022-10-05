國慶連假加上台灣設計展 高雄訂房率近9成

高雄愛河熱氣球活動剛落幕，緊接著雙十國慶日連假到來，高市觀光局指出，台灣設計展與左營萬年季都在7日登場，連假高雄訂房率近9成，後續還有衛武營「城市野營」、「懷舊復古野餐」等活動登場，10月高雄超好玩，許多飯店規畫住宿專案，秋高氣爽適合出遊。

觀光局指出，10月7日至10日左營萬年季、10月7至23日台灣設計展、15至16日衛武營「高雄城市野營」、22至23日鳳山大東公園「懷舊復古野餐」陸續登場。

觀光局長周玲妏說，雙十節3天連假，目前高雄市區訂房率已快突破9成，來高雄可以感受蓬萊商港區設計中島精彩的台灣設計力，搭乘今天下午剛通車「龍貓隧道」輕軌、橋頭糖廠超人氣貓咪站長「蜜柑」，以及眾多米其林必比登名店可以造訪。

連續假期加上駁二特區舉辦「台灣設計展」，高雄市區住房率不錯。高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫表示，連假前二天的訂房率均達8成以上，預期會客滿。