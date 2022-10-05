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國慶連假加上台灣設計展 高雄訂房率近9成
高雄愛河熱氣球活動剛落幕，緊接著雙十國慶日連假到來，高市觀光局指出，台灣設計展與左營萬年季都在7日登場，連假高雄訂房率近9成，後續還有衛武營「城市野營」、「懷舊復古野餐」等活動登場，10月高雄超好玩，許多飯店規畫住宿專案，秋高氣爽適合出遊。
觀光局指出，10月7日至10日左營萬年季、10月7至23日台灣設計展、15至16日衛武營「高雄城市野營」、22至23日鳳山大東公園「懷舊復古野餐」陸續登場。
觀光局長周玲妏說，雙十節3天連假，目前高雄市區訂房率已快突破9成，來高雄可以感受蓬萊商港區設計中島精彩的台灣設計力，搭乘今天下午剛通車「龍貓隧道」輕軌、橋頭糖廠超人氣貓咪站長「蜜柑」，以及眾多米其林必比登名店可以造訪。
連續假期加上駁二特區舉辦「台灣設計展」，高雄市區住房率不錯。高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫表示，連假前二天的訂房率均達8成以上，預期會客滿。
還沒訂房的民眾可參考以下資訊，義大皇家酒店推出「經典1+1」住房優惠，雙人入住連續二晚或一次訂二間套裝價8500元起；福華大飯店一泊二食，入住豪華雙人房3599元起；漢來大飯店主打雙十連假連住兩晚，每晚4900元起；寒軒大飯店搭配秋冬慢遊推晚睡晚起專案，10月1日起至12月30日1人成行2388元、2人成行3588元；和逸飯店‧高雄中山館「歡頌國慶」晚餐限定活動，10月10日豪華主餐與現場Live Band表演1600元起。
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