香蕉級別熟度都有不同風味 蕉研所研發青香蕉蘿蔔糕

香蕉是全球第四大糧食作物，台灣香蕉研究所推廣香蕉多元應用，避免因生產過剩只能去化一途，團隊近期研發新品青香蕉蘿蔔糕、青香蕉炸薯條，青香蕉蘿蔔糕與板田食品合作，一推出超熱銷，推出兩天賣出兩百多條。

「香蕉熟度分1到7級，不同熟度有不同風味，突顯香蕉神秘又多元風味」，香蕉研究所長邱祝櫻說，青香蕉熟度從第一級到斑點第七級，口感完全不同，展現香蕉的多變。

近期開發香蕉新品「青蕉蘿蔔糕」，邱祝櫻說，研發花10天，關鍵在於青蕉的熟度結合蘿蔔糕，給人驚豔的美味。研發時有個小插曲，板田食品起初以為只要加入香蕉，就買了黃香蕉，一加入卻發現口味太甜了，最適合就是青香蕉。青香蕉沒有黃熟香蕉的甜味，且富含抗性澱粉及膳食纖維，澱粉熱量不易被人體吸收，吃了容易有飽足感。

青蕉蘿蔔糕，將在來米的澱粉與青蕉的澱粉加熱融合，保留青蕉果肉，吃起來口感Ｑ彈咬勁，有層次，原料在來米、蘿蔔都是採用產銷履歷驗證的國產良質米與生鮮蘿蔔，製作成品900公克，約2條青蕉。

除了蘿蔔糕外，研發青蕉薯條，邱祝櫻說，青香蕉條，將青蕉去皮後，切塊裹粉炸，特色介於地瓜與馬鈴薯之間口感，有一點點甜味，且容易吞嚥，吃起很順口，可以取代地瓜與馬鈴薯，近期也有食品廠在洽談後續。也歡迎想要開發香蕉產品的業者可向蕉研所洽詢。

邱祝櫻說，香蕉是全球第四大作物，全球年產量1.2億公噸，有25％是煮食，等於烹煮一年有2500萬公噸香蕉做為主要食物食用，對糧食危機貢獻很大。