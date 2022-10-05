高雄輕軌今通車至愛河之心 陳其邁：建設遇問題就要直球對決

高雄輕軌成圓再邁一大步，今天下午五點起C20至C24試營運，通車至愛河之心。高雄市長陳其邁今偕局處首長、市議員大陣仗參加啟航記者會。陳其邁說，這次通車路段過去停工2年，自己上任後宣布復工，也提出9大配套方案。

近日藍綠為輕軌爭論不休，今早副市長林欽榮在議會拿出各項紀錄說明，輕軌復工、優化方案等都是陳市府任內規畫、處理。陳其邁在活動現場再次強調，這也是高市府的態度，當重大建設碰到問題時，市府不該迴避問題，就直球對決，拿出解決問題的方法來說服民眾，求取最大的共識，這樣才能讓交通建設一項一項往前走。「假如碰到問題就蹉跎不解決，又沒有下決定，這樣很多重大建設無法繼續往前走。」

陳其邁說，此次通車路段最重要的就是「龍貓隧道」，市府將輕軌路線北移，不只不影響車道，也留下綠樹讓輕軌穿越其中。經過中華路也設計為單軌雙向車道，原本平行車站月台設計會造成路口阻塞，也因應改為縱列月台設計，大幅降低交通衝擊。透過多次動態模擬，在自己上任兩個月就恢復興建。此路段在一年多的時間就完工，相當感謝捷運局同仁的努力。

陳其邁最後說，今天最開心的是一步一腳印推動輕軌成圓的捷運局同仁，「過去的爭議我們就把它放在旁邊，繼續往前走，讓輕軌能順利成圓。」反觀過去重大建設記者會多有國民黨籍市議員出席，今天民進黨籍、無黨籍市議員幾乎全員到齊，無一藍營議員。

捷運局長吳義隆表示，從今天下午5點起C20至C24通車試營運，至12月18日，在C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站間上車搭乘免費（感應電子票證不扣款）。高捷特別安排「蜜瑪連線～歡樂同萌會」彩繪列車帶領乘客暢遊輕軌最美麗的路段。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段（平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00），班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。