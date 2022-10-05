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2022半島歌謠祭 首創古城牆上的民謠時尚秀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
30名素人身著Daniel設計的服裝，呈現各自的生活樣貌。圖／屏東縣府文化處提供
30名素人身著Daniel設計的服裝，呈現各自的生活樣貌。圖／屏東縣府文化處提供

百年古城化身為時尚走秀舞台，2022半島歌謠祭10月12至16日在恆春北門廣場登場，今年主場與國際時尚設計師Daniel Wong合作，10月15日晚間7點展演別開生面民謠時尚秀，邀請日本心靈歌姬夏川里美與傳藝師同台演出，讓民謠文化走向國際，與世界音樂串連。

屏縣府文化處指出，今年半島歌謠祭以「我的半島生活PATTERN」為主題，從老調新聲和世界音樂出發，跨界與國際時尚設計師Daniel Wong合作《民謠時尚秀》，邀請30名素人身著Daniel設計服裝，呈現各自的生活樣貌。

Daniel Wong團隊以半島民謠、常民文化、環境文化為靈感規畫在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」。Daniel以海洋、風、島嶼三個面向闡述恆春之美，狂想而出屬於恆春獨特的城鎮絮語。時尚走秀節目配樂，邀請同根生樂團改編民謠，重新詮釋走秀音樂，呈現民謠暨時尚又在地的文化特色。

文化處表示，15日當晚邀請日本歌姬夏川里美首度到屏東演出，不僅因為恆春半島和日本沖繩的生活文化背景相似，她與音樂製作人共同挑選最適合半島歌謠祭之曲風及曲目，包括最受歡迎的「涙そうそう（淚光閃閃）」、「花」、「愛喲、愛喲」等多首膾炙人口曲子，同時與民謠傳藝師合唱《雨夜花》和《四季春》，更能呈現世界音樂的相容性。

今年還有許多節目包括《民謠大賽》、《民謠詩劇場》、《老調新聲》等，《民謠詩劇場》的劇本邀請台灣傳統戲曲專家游源鏗老師編導，以阿公阿嬤的人生經歷為舞台劇故事內容，演員橫跨老中青三代，由阿公阿嬤演唱老調，年輕歌手演唱加入新元素的部分。

老調新聲的演出，分別邀請到百合花、漂流出口和浮可泰改編民謠首度演出，來自澳洲的Caiti Baker和泰武古謠傳唱隊跨國合作歌曲演出。活動訊息請上屏東縣政府文化處官網與官方臉書、「島上寫歌」粉絲團查詢。

Daniel Wong以半島民謠、常民文化、環境文化規畫出一場在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」。圖／屏東縣府文化處提供
Daniel Wong以半島民謠、常民文化、環境文化規畫出一場在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」。圖／屏東縣府文化處提供
全台首創古城上的時尚民謠音樂會。圖／屏東縣府文化處提供
全台首創古城上的時尚民謠音樂會。圖／屏東縣府文化處提供

恆春 屏東縣政府

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