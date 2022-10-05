高雄國際自由車環台賽封路大塞車惹民怨 議員批：沒有交管的交管

2022國際自由車環台公路大賽今天在高雄舉辦第4站賽事，標榜要讓國際選手看見高雄山海河港之美，但配合賽事封路進行交通管理卻引發民怨，許多機車騎士塞在車陣中，有人脫下安全帽、有人下車坐在安全島上休息，高市議員康裕成在臉書發文，批「沒有交管的交管，大家都在罵」。

延至10月舉辦的國際自由車環台公路大賽，吸引26國120名選手與會，主辦單位透過歐洲體育台以24種語言向國際放送，要大力行銷台灣，但今天在高雄舉辦的第四站賽事，卻因為228公園附近道全封路，多數民眾搞不清楚要走哪條替代道路而抱怨工起，許多趕著上班的民眾塞在車陣，無法動彈。

今天的賽程安排從高雄流行音樂中心、愛河出發，到鳳山、佛光山，美濃、六龜、旗山、田寮、阿蓮，沿著台一線再回愛河。因沿途管制，改道訊息又不夠明確，讓用路人無所適從，議員康裕成在臉書po文表示，「大家都在罵」。

康裕成指出，環台賽走愛河沿岸南北向，結果東西向完全不通，她從美術南二路一路往南走，找不到路可以到中華路，一條試過一條，也沒有標示或指引告訴市民要走哪裡才可以貫穿東西？前後繞了四圈，一路看到民眾在與警察對罵！警方在管制點張貼「請改道行駛」，但不講要改走哪一條？這是什麼交管。