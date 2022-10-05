福建更保會在監獄辦職前教育訓練 幫「大哥」重返職場

福建更生保護會攜手福建金門監獄昨日舉辦職前「一般安全衛生教育訓練」，計有103人參訓，希望幫助更生人返家後開創新的人生、新的事業，不少參訓學員紛紛表示，原本以為課程會很無聊，沒想到實際上課時卻顯得生動有趣，且很實用，感覺收穫滿滿。

這項監獄的職前「一般安全衛生教育訓練」，由福建更生保護會董事長鄭銘謙(福建高等檢察署金門檢察分署檢察長)與福建金門監獄典獄長曾至勳共同主持，並邀請中華民國勞工安全衛生教育協會郭家鉷理事長擔任講座。

鄭銘謙在致詞時表示，更生保護服務的對象已不限於社區更生人，透過「貫穿式」的司法保護，提前入監辦理本項職前訓練，在金門是創新的服務措施，可提昇在監習藝的同學對勞工安全衛生觀念有更深層的認識與重視，進而消弭事故災害於無形。

據了解，本次完訓的學員可取得符合「職業安全衛生法」規定的時數證明，返家回到職場後，不必重複花錢及花時間受訓，有效提高雇主僱用意願，幫助他們未來在就業與創業時無縫接軌。