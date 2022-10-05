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福建更保會在監獄辦職前教育訓練 幫「大哥」重返職場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門監獄昨辦職前「一般安全衛生教育訓練」，課程中還安排有獎徵答，「大哥」們舉手搶答相當踴躍。圖／福建更生保護會提供
金門監獄昨辦職前「一般安全衛生教育訓練」，課程中還安排有獎徵答，「大哥」們舉手搶答相當踴躍。圖／福建更生保護會提供

福建更生保護會攜手福建金門監獄昨日舉辦職前「一般安全衛生教育訓練」，計有103人參訓，希望幫助更生人返家後開創新的人生、新的事業，不少參訓學員紛紛表示，原本以為課程會很無聊，沒想到實際上課時卻顯得生動有趣，且很實用，感覺收穫滿滿。

這項監獄的職前「一般安全衛生教育訓練」，由福建更生保護會董事長鄭銘謙(福建高等檢察署金門檢察分署檢察長)與福建金門監獄典獄長曾至勳共同主持，並邀請中華民國勞工安全衛生教育協會郭家鉷理事長擔任講座。

鄭銘謙在致詞時表示，更生保護服務的對象已不限於社區更生人，透過「貫穿式」的司法保護，提前入監辦理本項職前訓練，在金門是創新的服務措施，可提昇在監習藝的同學對勞工安全衛生觀念有更深層的認識與重視，進而消弭事故災害於無形。

據了解，本次完訓的學員可取得符合「職業安全衛生法」規定的時數證明，返家回到職場後，不必重複花錢及花時間受訓，有效提高雇主僱用意願，幫助他們未來在就業與創業時無縫接軌。

訓練課程共約6小時，內容涵蓋職業安全衛生法規及概念、現場安全衛生規定、自動檢查及標準作業程序、應注意事項及危害預防方法、事故防止對策等領域，福建更生保護會也於課程中提供小獎品穿插有獎徵答，加上講師的生動有趣講解，讓參訓學員紛紛表示，原本感覺很硬的法規內容，實際上課時卻顯得生動有趣，一整天的課程毫無冷場。

福建更生保護會攜手福建金門監獄昨日舉辦職前「一般安全衛生教育訓練」，計有103人參訓。圖／福建更生保護會提供
福建更生保護會攜手福建金門監獄昨日舉辦職前「一般安全衛生教育訓練」，計有103人參訓。圖／福建更生保護會提供

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