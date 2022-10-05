金門「柯華葳數位愛的書庫」揭牌啟用 帶領孩子閱讀新視野

金門縣政府與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，成立金門縣2座「柯華葳數位愛的書庫」據點，今日在金鼎國小舉行聯合揭牌啟用儀式，該基金會將提供60台平板電腦及6箱充電箱給兩校，希望透過老師的細心引導，學生正確運用數位設備，達到閱讀課程的推廣。

財團法人台灣閱讀文化基金會接受社會捐款，自94年起，即推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到台灣各地的校園及社區推廣共讀活動，之前金門一直都是由金鼎國小擔任管理單位，負責推廣及運作，成立迄今，已有多年。

基金會104年將紙本延伸至數位，於各縣市辦理「數位愛的書庫」設置、運作及發展等業務，目前已於19縣市設立37座數位書庫據點，金門縣是新設第38、39座數位書庫據點，由金鼎國小、西口國小擔任教師培訓基地共同推廣。

今天的活動由縣府參議陳金增代表縣長楊鎮浯出席，台灣閱讀文化基金會顧問林玫伶及副執行長李曉雯、教育處長黃雅芬、金鼎國小校長曾秀玲、西口國小校長劉界宏、金鼎國小家長會長翁品洋共同出席揭牌啟用活動。

啟用儀式先由金鼎國小蔡亦閔、西口國小傅筠心兩位小主播擔任開場，說明數位閱讀如何成為趨勢，並帶領大家通往閱讀的美麗新世界。

林玫伶在致詞時表示，前國家教育研究院院長、中央大學學習與教學研究所特聘教授柯華葳是台灣推動閱讀教育的重要推手，生前非常關心金門閱讀教育，柯老師在去年原本要來金門辦理閱讀相關研習，卻在赴金前倒下離世；基金會為了讓柯老師的心願得以繼續完成，以柯老師為名，在金門成立唯二「柯華葳數位愛的書庫」，別具意義。她也相信藉由大家的努力，金門的閱讀發展會不一樣，在穩住紙本閱讀後，享受數位閱讀的便利，在二者之間自由調節，成就全方位的自我學習。

黃雅芬補充說明，閱讀能豐富人生、充實生命、拓展視野，可以引導孩童開啟通往世界的窗口，今天成立兩座書庫，協助進行數位閱讀素養教學，透過閱讀基金會資源共享平臺，蒐集並提供教師數位教材教法及教學素材參考，幫助教師實施數位教學，是教學現場的最佳後勤補給，未來必能培養學生自主學習的能力，達到108課綱核心素養的目標。