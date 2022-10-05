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旗山冰果室結婚背板爆紅 戶政所結婚對數暴增五倍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市旗山戶政事務所打造復古風十足的「旗香冰菓室」結婚登記背板，吸引新人到旗山登記結婚。圖／旗山戶政所提供
高雄市旗山戶政事務所打造復古風十足的「旗香冰菓室」結婚登記背板，吸引新人到旗山登記結婚。圖／旗山戶政所提供

高雄市旗山戶政事務所打造復古風十足的「旗香冰菓室」結婚登記背板，推出後大受歡迎，9月份結婚對數相較8月份成長近5倍之多。戶政所提醒，本月推出「喜迎雙十‧囍上加喜」系列活動，無論是結婚登記或純粹拍照打卡都有好禮相送。

「2022台灣設計展在高雄」登場，20處戶政事務所配合改造結婚背板，如岡山打造「愛情羊肉爐」強調在地美食文化，旗山戶政則是「旗香冰菓室」，融合在地的枝仔冰品特色。

上月市府發言人張硯卿、周璟瑜走訪各地戶政所拍攝特色背板宣傳片，成為各地新人關心話題。以旗山來說，在特色背板完成前，8月僅7對新人登記結婚，多數人的戶籍在旗山，不料9月份暴增至34對，一半以上都是外地人來旗山登記。

戶政主任謝鶴琳說，市府宣傳過後效果明顯，其中一對來自台南的新人因為在旗山認識進而交往，所以回旗山登記結婚，選在「旗香冰菓室」背板前留下終身難忘紀念，不少新人是遠從外縣市而來，想留下獨特的結婚畫面。

旗山戶政所配合光輝10月推出「喜迎雙十‧囍上加喜」系列活動，凡在10月3日至10月7日登記新人，結婚登記背板拍照並在粉絲專頁按讚，可獲贈精美結婚禮品；10月1日至10月31日，洽公民眾若在粉絲專頁按讚或結婚登記背板拍照上傳粉專，也可獲送一份小禮物。

此外，即將結婚之新人若在10月5日至10月7日結婚登記，並指定10月10日為結婚登記日者，也可獲贈精美結婚賀禮一份。

高雄市旗山戶政事務所打造復古風十足的「旗香冰菓室」結婚登記背板，吸引新人到旗山登記結婚。圖／旗山戶政所提供
高雄市旗山戶政事務所打造復古風十足的「旗香冰菓室」結婚登記背板，吸引新人到旗山登記結婚。圖／旗山戶政所提供

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