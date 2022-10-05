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高市五連霸議員林宛蓉優雅下台 陳其邁獻花祝福

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林宛蓉（右三）日後不再質詢市府，市長陳其邁（左二）獻上祝福花束。記者徐白櫻／攝影
高市議員林宛蓉（右三）日後不再質詢市府，市長陳其邁（左二）獻上祝福花束。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會五屆資深議員林宛蓉不再爭取連任，今天最後一次市政總質詢，林宛蓉向市民報告20年問政成果，另爭取在高雄設置全國第一個台語教學專班。市長陳其邁致贈花束獻上祝福，歡迎她繼續監督市政。

高市議會指出，議員林宛蓉縣市合併前擔任2屆議員，合併後3屆，連續5屆任期共20年。她說，感謝蔡英文總統執政下帶領台灣走出去，也感謝蘇貞昌院長、陳時中前部長及陳其邁市長對台灣的貢獻和努力。

最後一次質詢，林宛蓉欣慰過去所關心的高雄港埠旅運中心、流行音樂中心、世貿展覽館、高雄圖書館、捷運輕軌、205兵工廠遷移開發、前鎮漁港改造等項建設陸續完成。另掛心沒有達成的目標，如918地震受災學校修復、成立全台第一個台語教學專班等政見，盼市府持續落實，要讓高雄成為全國第一個設置台語教學專班的縣市。

「服務要接棒、盼挺邁過半」林宛蓉說，希望民進黨同選區資深議員，以及所有初選過關的人可以順利過關，五屆服務今天正式畫下完美句點。

市長陳其邁贈花束表達敬意，並說，他從擔任代理市長至今，林宛蓉一路關懷小朋友健康、學校就學權益、公園社區改善、捷運黃線延伸前鎮小港等建設，歡迎繼續監督市政。議長曾麗燕也說，她與林宛蓉共事16年，林是個「足軟心」又執著的人，從不輕言放棄，祝福未來日子更好。

除民進黨議員林宛蓉外，國民黨籍議員許慧玉也不再競選連任， 9月20日最後一次總質詢，市長陳其邁也有準備花束，場面溫馨。

同黨議員獻花祝福，議長曾麗燕（右二）也稱讚林宛蓉（右三）個性執著、不輕言放棄，值得讚許。記者徐白櫻／攝影
同黨議員獻花祝福，議長曾麗燕（右二）也稱讚林宛蓉（右三）個性執著、不輕言放棄，值得讚許。記者徐白櫻／攝影

林宛蓉 議員 陳其邁

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