高雄輕軌「割稻尾」之爭 陳其邁選辦：連龍貓都聽不下去

高雄輕軌C20至C24站今通車，「龍貓隧道」美照引爆話題，在選戰話題上輕軌也成主角，藍綠雙方砲火多日未歇，國民黨高雄市長參選人柯志恩今批「有事怪前朝、利益綠營收！」陳其邁競選辦公室發言人高閔琳反擊，反對輕軌、要求停工的人現在還來邀功，「這樣的說法連龍貓都聽不下去！」

陳其邁上任後力拚輕軌成圓，今日將通車至C24站，藍綠陣營卻為輕軌停工、優化等爭論不休，雙方各執一詞。今早柯志恩與黨籍議員黃紹庭、陳若翠一同至早市拜票，柯志恩再次強調，當時停下來是搜集民意，也說如果過去前市長陳菊就規畫妥善也不會有爭議，造成韓國瑜需重新溝通、協調。黃紹庭也批，綠營選舉一到就收割。

「當初停工、反對的人現在還來邀功，這樣的說法連龍貓都聽不下去！」高閔琳說，韓國瑜上任後專家會議建議輕軌續建，但韓國瑜仍執意停建，不久便開始請長假，足足讓市民多等685天，甚至陳其邁在上任後宣布續建輕軌，國民黨都還在反對。

高閔琳表示，龍貓隧道是在陳其邁任內規畫執行，陳其邁曾在議會針對國民黨表達反對輕軌時答詢表示，「韓市長過去不做的事，我陳市長來做」。韓國瑜上任第一天宣布即刻停工，國民黨在陳其邁上任宣布續建後仍續反對，「不只個別議員質詢反對，而是整個國民黨團都還在反對。」