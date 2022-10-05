金門134高地即時影像上線 免出門就可追飛機起降

你是飛機迷嗎？喜愛看飛機起降嗎？金門即時影像又加一，金門縣政府今天表示，建置在「134高地」4K高畫質即時影像於9月30日在「樂遊金門」YouTube頻道上線，金門日夜美景24小時不間斷向國內外放送，讓你免出門就可追飛機起降、欣賞浩瀚星空。

金門縣政府繼今年5月於「建功嶼」建置首隻24小時高畫質即時影像，透過YouTube平台讓全球民眾隨點隨看，領略金門現地即時美景，有「金門版摩西分海」美譽的建功嶼、大陸廈門夜景、金烈水道、絕美夕陽，一覽無遺。

今年6、7月更紀錄了金門大橋試燈、大橋接龍的珍貴畫面，吸引民眾在線上觀看，也獲電視台引用做為播報台背景及國際電視台申請播放。