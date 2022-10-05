高雄輕軌「割稻尾」之爭 副市長還原過程暗批韓國瑜

高雄輕軌C20至C24站今天試營運通車，藍綠互控對方「割稻尾」。今天副市長林欽榮親上火線指出，前巿長韓國瑜上任後宣布停工，專家會議結論認為應續建，但韓請假選總統、代理市長葉匡時未決議，輕軌因此停擺2年毫無疑義，陳其邁上任由他召集研擬九大方案，全是陳其邁團隊努力結果。

高市副市長林欽榮查閱檔案資料，今早在議會受訪指出，前市長韓國瑜宣布全面停工，從2019年3月起至2020年1月份共召開20場專家學者會議，第16場明確表明應該要續建，可惜當時韓請假選總統（2019年10月16日至2020年1月11日），代理市長葉匡時說要請示市長，沒人做決定。

林欽榮說，這個案子可以說停擺2年毫無疑義，「因為決策過程有人去選總統，有人不做決定」，即使專家學者建議續建還是沒被採納。

林欽榮說，陳其邁上任後，任命他擔任召集人，沒日沒夜跨局處分析，花兩個月時間提出九大配套方案讓輕軌成圓，這些資料在網路上都找得到，純純粹粹是陳其邁團隊所提出。

林也進一步說明，近日喊選前割稻子爭議的「龍貓隧道」，由他負責將案子往內推，將大家最關切的美術館路段全面往北移、軌道內移，美術館路全面留給車道，才會形成非常美麗的小葉欖仁隧道。

此外，林欽榮也堅持要把軌道瘦身，大順路路幅30米，軌道原本一律10.8米，但由他減為9米至9米1，另把島式月台變成側式月台；龍德新路由四線道拓寬至六線道，大順路（車流）因此平安順利移轉過來，不久後龍德新橋將要擴建，「九大配套措施明確由我召集、一一實現」。