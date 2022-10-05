國慶連假計畫看台灣設計展 避開這些時間點

國慶連假將至，連假期間適逢「台灣設計展」活動，高市交通局預估，市區幹道及駁二、西子灣及大型購物中心等熱門景點在連假第一天總流量最高，約比一般假日增加10至20%。另蓬萊商港及駁二園區周邊也會湧入大量看展人、車潮，呼籲民眾搭乘公眾運輸工具。

為讓民眾有更好的旅遊、交通品質，交通局預測，駁二、西子灣熱門時段為下午1點至晚上10點。旗津則為下午4點至晚上10點。旗山、美濃為每天早上11點至中午12點以及下午3點至下午5點。佛光山（佛陀紀念館）為早上10點至11點及下午5點至晚上6點。

高雄市區大型購物中心，包括漢神巨蛋、夢時代、義享天地等，每天下午3時至晚上7時是熱門時段，義大世界則是每天下午4時至6時。