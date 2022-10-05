快訊

魏如萱證實離婚！「兩人經和平協商後好聚好散」

夜店殺警案纏訟8年落幕 曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年徒刑定讞

「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄新設輕軌試營運 嚴重侵害設施將開罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄輕軌新設軌道串連許多景點及醫院，捷運警察隊派員加強勸導民眾勿入軌導區。圖／警方提供
高雄輕軌新設軌道串連許多景點及醫院，捷運警察隊派員加強勸導民眾勿入軌導區。圖／警方提供

高雄輕軌美術館站（C20）」至「愛河之心站（C24）」，今天下午起試營運，由於通車路段穿過許多景點及醫院，高雄市捷運警察隊表示，將派員加強巡邏這區段，先勸導民眾勿任意闖入軌道區，如嚴重侵入、破壞輕軌設或造成車禍，將依法開罰，最高可罰7500元。

高雄捷運警察隊今天表示，輕軌「美術館站」至「愛河之心站」9月25日完成履勘，今天下午通車試營運，由於網傳通車路段有多處熱門景點，可能吸引民眾取景拍照，捷警隊在今起試營運期間，加強勸導民眾別任意闖入軌道區，並於12月18日正式通車營運後，任何違規行為都將開罰。

新設輕軌美術館站至愛河之心站，約有2公里，途經美術館特區，串連台鐵美術館站及捷運凹子底站，途中橫越車流量較大中華一路、高雄市立聯合醫院，警方認為，勢必有不少用路人因輕忽而影響輕軌列車行車，呼籲用路人經過輕軌共用路口，務必遵守號誌、標誌、標線，切勿貿然進入軌道區或輕軌植草區，影響列車行進。

捷運警察隊今已派員加強巡邏新設輕軌路區，並表示試營運期間對跨越輕軌區將先勸導，但嚴重侵入、破壞輕軌設或造成車禍，仍依大眾捷運法規定，將開罰可處7500元的罰單，呼籲民眾別跟荷包過不去。

高雄輕軌新設軌道串連許多景點及醫院，捷運警察隊派員加強勸導民眾勿入軌導區。圖／警方提供
高雄輕軌新設軌道串連許多景點及醫院，捷運警察隊派員加強勸導民眾勿入軌導區。圖／警方提供
高雄輕軌新設軌道串連許多景點及醫院，捷運警察隊派員加強勸導民眾勿入軌導區。圖／警方提供
高雄輕軌新設軌道串連許多景點及醫院，捷運警察隊派員加強勸導民眾勿入軌導區。圖／警方提供

高雄輕軌 美術館 捷運

延伸閱讀

與韓國瑜會面引關注 柯志恩：還是會走自己的路

高雄城市書展接軌國際！日籍暢銷作家川口俊演講聚上萬書迷

雙十國慶日 藍營大咖馬英九、王金平、韓國瑜全來高雄報到

高雄輕軌今通車至愛河之心 柯志恩：有事怪前朝、利益綠營收

相關新聞

高雄輕軌「割稻尾」之爭 副市長還原過程暗批韓國瑜

高雄輕軌C20至C24站今天試營運通車，藍綠互控對方「割稻尾」。今天副市長林欽榮親上火線指出，前巿長韓國瑜上任後宣布停工...

高雄輕軌「龍貓隧道」段今通車 12月18前C21A-C24站免費搭

高雄輕軌C20至C24站今下午將通車試營運，近日已有不少民眾慕名前往拍照打卡，通車後至12月18日可免費搭乘。捷運警察今...

國慶連假計畫看台灣設計展 避開這些時間點

國慶連假將至，連假期間適逢「台灣設計展」活動，高市交通局預估，市區幹道及駁二、西子灣及大型購物中心等熱門景點在連假第一天...

高雄新設輕軌試營運 嚴重侵害設施將開罰

高雄輕軌「美術館站（C20）」至「愛河之心站（C24）」，今天下午起試營運，由於通車路段穿過許多景點及醫院，高雄市捷運警...

澎湖軍事遺跡歷史遭亂改？縣府發展觀光淺碟化

如前所述。澎湖外垵的「吃仔尾砲台」是日本海軍在當地建造的防禦設施，早在1917年就出現在海軍檔案裡，並不是日本陸軍的工事。可惜《2021澎湖縣文化資產手冊》不知何故，把它誤認為「西嶼東堡壘附屬砲台」介紹。楊仁江《西嶼遊憩區（西埔山、東台）據點細部規劃》（2010）則誤以為「吃仔尾砲台」......

雙十國慶日 藍營大咖馬英九、王金平、韓國瑜全來高雄報到

澄清湖免費開放高雄市民入園將滿10年，雙十國慶日當天，高市議員黃柏霖發起國慶健走活動慶祝，前總統馬英九及立法院前院長王金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。