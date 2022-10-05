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高雄新設輕軌試營運 嚴重侵害設施將開罰
高雄輕軌「美術館站（C20）」至「愛河之心站（C24）」，今天下午起試營運，由於通車路段穿過許多景點及醫院，高雄市捷運警察隊表示，將派員加強巡邏這區段，先勸導民眾勿任意闖入軌道區，如嚴重侵入、破壞輕軌設或造成車禍，將依法開罰，最高可罰7500元。
高雄捷運警察隊今天表示，輕軌「美術館站」至「愛河之心站」9月25日完成履勘，今天下午通車試營運，由於網傳通車路段有多處熱門景點，可能吸引民眾取景拍照，捷警隊在今起試營運期間，加強勸導民眾別任意闖入軌道區，並於12月18日正式通車營運後，任何違規行為都將開罰。
新設輕軌美術館站至愛河之心站，約有2公里，途經美術館特區，串連台鐵美術館站及捷運凹子底站，途中橫越車流量較大中華一路、高雄市立聯合醫院，警方認為，勢必有不少用路人因輕忽而影響輕軌列車行車，呼籲用路人經過輕軌共用路口，務必遵守號誌、標誌、標線，切勿貿然進入軌道區或輕軌植草區，影響列車行進。
捷運警察隊今已派員加強巡邏新設輕軌路區，並表示試營運期間對跨越輕軌區將先勸導，但嚴重侵入、破壞輕軌設或造成車禍，仍依大眾捷運法規定，將開罰可處7500元的罰單，呼籲民眾別跟荷包過不去。
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