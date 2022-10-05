國慶連假將至 高市交通局預測熱門景點、路段車流量
國慶連假將至，高雄市交通局今天公布預測車流量，預估市區幹道及熱門景點如駁二、西子灣及大型購物中心等，連假首日總流量最高，流量約較一般假日增加10%至20%。
交通局今天新聞稿表示，今年國慶連續假期從8日至10日共3天，連假也適逢「台灣設計展」活動期間，蓬萊商港及駁二園區周邊預計將湧入大量人、車潮，為確保旅遊品質，呼籲民眾盡量搭乘公共運輸前往。
交通局並預測各景點熱門旅遊時段，如駁二、西子灣是每日下午1時至晚上10時，旗津是下午4時至晚上7時，旗山、美濃則是上午11時至12時及下午3時至5時，佛光山佛陀紀念館是上午10時至11時及下午5時至6時。
此外，高雄市區大型購物中心如漢神巨蛋、夢時代、義享天地等，每日下午3時至晚上7時是熱門時段，義大世界則是每日下午4時至6時。
高速公路周邊幹道車多的時段，東向往國道每日上午10時至12時及下午3時至6時車多，西向往市區則是每日下午1時至晚上7時車多。交通局提醒民眾連假出遊建議避開易壅塞路段及時段，並掌握即時路況與公共運輸資訊。
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