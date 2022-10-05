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雙十國慶日 藍營大咖馬英九、王金平、韓國瑜全來高雄報到

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
10月10日下午2點，議員黃柏霖主辦澄清湖健走，馬英九、王金平及柯志恩都會參加。圖／黃柏霖服務處提供
10月10日下午2點，議員黃柏霖主辦澄清湖健走，馬英九、王金平及柯志恩都會參加。圖／黃柏霖服務處提供

澄清湖免費開放高雄市民入園將滿10年，雙十國慶日當天，高市議員黃柏霖發起國慶健走活動慶祝，前總統馬英九及立法院前院長王金平在去年「破冰之旅」後，將再度在高雄同台，偕同市長參選人柯志恩及黨內各選區議員參選人一起到澄清湖健走，既運動健身也向市民朋友爭取支持。

多年前馬英九、王金平曾因「馬王政爭」互動少，去年10月中旬，馬英九南下高雄路竹拜會王金平，餐敘後一同前往城中城大樓獻花致哀，今年9月30日，馬英九參加柯志恩誓師大會，當時王金平因赴日參加安倍晉三國喪返台隔離，透過影片致詞。時隔一年，馬王再度在高雄同台，這次一起參加健走活動。除馬王兩人外，前市長韓國瑜預計10日晚間參加高市前議長許崑源女兒許采蓁的競選總部成立大會。

市議員黃柏霖指出，澄清湖風光明媚適合健走，但過去向高雄市民收費，每人須付100元門票才能入內休閒運動，10年前他倡議免費入園提升服務量能，後來市府接受建議，由市府編列經費充實園區景觀，再向自來水公司協調讓市民免費入園，原本一家5口花費500元，現在入園不用花錢。

黃柏霖說，市政府出錢投資後，自來水公司得以改善景觀設施，而高雄市民免費進入澄清湖，創造三贏局面。

十月十號雙十節下午兩點，前總統馬英九、「台灣公道伯」王金平及各選區議員參選人一起健走，健行路線是從大門健行到中興塔，路程往返約3公里，主辦單位提醒參與健走的民眾要攜帶身分證。

國慶健走活動的路線是從澄清湖大門至中興塔，往返距離約3公里左右。圖／台水課長林頌富提供
國慶健走活動的路線是從澄清湖大門至中興塔，往返距離約3公里左右。圖／台水課長林頌富提供
國慶健走活動的路線是從澄清湖大門至中興塔，往返距離約3公里左右。圖／台水課長林頌富提供
國慶健走活動的路線是從澄清湖大門至中興塔，往返距離約3公里左右。圖／台水課長林頌富提供
國慶健走活動的路線是從澄清湖大門至中興塔，往返距離約3公里左右。圖／台水課長林頌富提供
國慶健走活動的路線是從澄清湖大門至中興塔，往返距離約3公里左右。圖／台水課長林頌富提供
澄清湖是高雄市民的後花園，景色宜人。圖／台水課長林頌富提供
澄清湖是高雄市民的後花園，景色宜人。圖／台水課長林頌富提供

馬英九 健走 王金平

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