雙十國慶日 藍營大咖馬英九、王金平、韓國瑜全來高雄報到

澄清湖免費開放高雄市民入園將滿10年，雙十國慶日當天，高市議員黃柏霖發起國慶健走活動慶祝，前總統馬英九及立法院前院長王金平在去年「破冰之旅」後，將再度在高雄同台，偕同市長參選人柯志恩及黨內各選區議員參選人一起到澄清湖健走，既運動健身也向市民朋友爭取支持。

多年前馬英九、王金平曾因「馬王政爭」互動少，去年10月中旬，馬英九南下高雄路竹拜會王金平，餐敘後一同前往城中城大樓獻花致哀，今年9月30日，馬英九參加柯志恩誓師大會，當時王金平因赴日參加安倍晉三國喪返台隔離，透過影片致詞。時隔一年，馬王再度在高雄同台，這次一起參加健走活動。除馬王兩人外，前市長韓國瑜預計10日晚間參加高市前議長許崑源女兒許采蓁的競選總部成立大會。

市議員黃柏霖指出，澄清湖風光明媚適合健走，但過去向高雄市民收費，每人須付100元門票才能入內休閒運動，10年前他倡議免費入園提升服務量能，後來市府接受建議，由市府編列經費充實園區景觀，再向自來水公司協調讓市民免費入園，原本一家5口花費500元，現在入園不用花錢。

黃柏霖說，市政府出錢投資後，自來水公司得以改善景觀設施，而高雄市民免費進入澄清湖，創造三贏局面。