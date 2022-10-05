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揮灑行腳台灣各地美景 南市退休教師夫婦開畫展

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國小退休老師莊建裕（右）、林秋宏伉儷，在南市民治市政中心推出油畫聯展，共展出40件。圖 ／台南市政府提供
國小退休老師莊建裕（右）、林秋宏伉儷，在南市民治市政中心推出油畫聯展，共展出40件。圖 ／台南市政府提供

在南市美術界有相當知名度的國小退休老師莊建裕、林秋宏伉儷，即日起至本月底受邀在台南市政府民治市政中心推出「宏美寶島」油畫聯展，共展出40件，藉由作品揮灑行腳台灣各地美景。

莊建裕、林秋宏伉儷，兩人分別在2013、2018年在南市南區新興國小、高市茄萣國小教師退休，執教鞭期間便寄情油彩繪畫創作；作品《師法自然》是兩人走畫台灣創作題材來源。

市府秘書處指出，莊建裕、林秋宏兩人作品曾入選公教美展、庶民美學獎，並獲邀各畫會與各地藝廊聯展數百次，這次是首度合體舉辦聯展。

莊建裕透過旅行觀察與體驗，以鄉土田園老建築入畫，將歲月悸動與生命活力描繪於畫紙上；林秋宏亦步亦趨相隨，彩繪無盡蔚藍天空、翠綠山巒、波濤大海與大地意象；兩人傾力揮灑行腳台灣各地美景。

秘書處指出，莊建裕、林秋宏伉儷描繪台灣自然風光與鄉土人情的創作令人驚豔；其中莊建裕《勤耕農夫》將純樸農村農夫為稻米收成努力工作，辛苦流著汗水與牛隻幫忙，呈現鄉下勤儉樸實精神的動容情節揮灑在畫布裡；《馬祖風光》將原以漁業維生的列島變成坑道、碉堡的軍事重地，帶著幾許美麗卻神秘色彩戰地風貌。

林秋宏《黑面琵鷺》透過細膩觀察與筆觸，刻畫故鄉茄萣往昔鹽田，讓感動畫面訴說生態保育的重要。

秘書處表示，「宏美寶島」油彩聯展，即日起至10月31日於民治市政中心一樓大廳，開放時間為每周一至周五上午9點至下午5點，請訪客配合落實防疫。

國小退休老師莊建裕（左）、林秋宏伉儷，在南市民治市政中心推出油畫聯展，共展出40件。圖 ／台南市政府提供
國小退休老師莊建裕（左）、林秋宏伉儷，在南市民治市政中心推出油畫聯展，共展出40件。圖 ／台南市政府提供
國小退休老師莊建裕（右）、林秋宏伉儷，在南市民治市政中心推出油畫聯展，共展出40件。圖 ／台南市政府提供
國小退休老師莊建裕（右）、林秋宏伉儷，在南市民治市政中心推出油畫聯展，共展出40件。圖 ／台南市政府提供

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