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影／百歲人瑞確診症狀輕 兩招養生碰到大地震也淡定

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潘孟安（前排左三）探訪百歲人瑞楊明義（左四），現場子孫環繞，齊唱生日快樂歌祝壽，氣氛溫馨。記者魏斌／攝影
潘孟安（前排左三）探訪百歲人瑞楊明義（左四），現場子孫環繞，齊唱生日快樂歌祝壽，氣氛溫馨。記者魏斌／攝影

今天重陽節，屏東縣長潘孟安下午探訪里港百歲人瑞楊明義，獻上縣府重陽敬老慰問金，並轉送蔡英文總統致贈的金鎖片祝壽。二女兒楊金萍透露，老爸打過兩劑高端疫苗，9月染疫，雖然高齡，但全家4人確診就他症狀最輕微，他每天一早喝500西西鮮乳外加一顆蛋，脾氣好、處事淡定應是長壽秘訣。

楊明義育有6名子女，孫子有37人，退休前曾任里港等5所國小校長。楊金萍笑說，她孫子在美國攻讀碩士，再不久即會返台結婚，以爸爸的健康情況來看，五代同堂指日可待。

楊明義活過一世紀，但其實小時候得過瘧疾，甚至還長期鼻過敏，健康情況不佳，但越老越康健，不僅沒慢性病，全家人染疫，他僅咳嗽、發燒，約7天即痊癒，症狀最輕。楊金萍認為，爸爸一輩子好脾氣，遇事淡定，是養生方要，有一年她陪媽媽住院，人在病房碰到大地震，媽女倆嚇到魂飛魄散，但爸爸還是很淡定，只要人平安，一切總抱平常心。

「雖然爸爸全家不是醫師就是老師，但對我們的課業從沒特別要求。」楊金萍說，爸媽一生奉行愛的教育，沒打過小孩，對她講過最重的話是，「嘸好好讀冊，大漢會耙牛屎」。她退休後轉作畜牧業，不時以此跟老爸閒聊抬槓，笑稱自己一生完全被老爸預言命中。

潘孟安下午特別探訪楊明義，他輕握阿公的手歡唱生日快樂歌，並悉心餵食蛋糕，現場子孫圍繞，氣氛溫馨。

人瑞 重陽節

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