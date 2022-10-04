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影／AV女優做公益 童顏巨乳包緊緊一樣逗樂老憨兒

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潔妮（左）與茉茉到迦南身心障礙養護院做公益，兩人陪老憨兒彈球團康，歡度重陽節。記者魏斌／攝影
潔妮（左）與茉茉到迦南身心障礙養護院做公益，兩人陪老憨兒彈球團康，歡度重陽節。記者魏斌／攝影

今天重陽節，成人交友平台SWAG安排兩名直播主屏東迦南身心障礙養護院做公益，有「華語第一AV女優」封號的潔妮，以童顏巨乳聞名，但今天換穿T恤、長褲，僅露出小蠻腰，跟另一名直播主、有「鄰家女孩」封號的茉茉，一起洗手為老憨兒製作快樂漢堡餐，兩人參與團康活動，並捐出一日直播所得10萬元給迦南作為擴院基金。

迦南身心障礙養護院以照顧失依老憨兒為主，這場公益活動因參與者身分特別引起關注。迦南執行長杜俊和直言，知道SWAG是一間比較特別的公司，剛開始確曾想過會不會影響養護院形象，後來細想，他們的初心是做公益，出錢出力而且又從台北趕到屏東，如果拒絕也不是很慈善，最後決定接受，讓直播主藉此機會認識老憨兒，或有機會讓社會更美好。

SWAG公關賴建儒坦言，此次公益活動陸續洽詢了10多個機構，拒絕的居多，其實很多主播來自偏鄉弱勢家庭，透過平台獲取穩定生活，她們也想藉此機會奉獻一己心力，很感謝迦南願意給機會。

潔妮與茉茉一到迦南，就洗手、戴手套為機構製作漢堡，潔妮直言，平常生活安逸，看到老憨兒的生活日常有很多感觸，會更惜福更有同理心。兩人今天穿著T恤，幾乎素顏，與平日在直播平台上的清涼裝扮落差極大，最後還參加團康活動，陪老憨兒快樂過節。

直播主 屏東

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