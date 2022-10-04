高雄輕軌設備機房遭抗議 捷運局：非高壓變電所

高雄輕軌明天將通車至愛河之心，市府忙著準備C20至C24站通車試營運，工程人員在車站進行最後確認。但在大順二路與大豐二路口的輕軌機房工程今遭民眾抗議。工地外今被掛上「抗議鴨霸捷運局設立機房」、「堅決反對興建高壓變電所」等白布條。捷運局表示，設備房電壓僅22.8kv非高壓變電所，民眾有疑慮會持續溝通。

高雄市前議員洪平朗說，捷運局在此設置機房未開公聽會，與民眾協調溝通，不少民眾都不知此機房作用。且工程毀損私人土地，包括土地鑑界點也被挖損，令人無法接受。當地寶珠里里長陳榮增表示，有些里民不清楚此設備是否危害人體，希望捷運局能多加溝通。

捷運局表示，此設備機房不是高壓變電所，輕軌通車路段已有8座設備房，此處為第9座，在現行機房一公尺範圍測試電磁波全都符合國家標準，數值較國家標準低，希望民眾放心，如民眾有疑慮會持續溝通。

現場工程人員說，今天約下午一點，有幾位民眾至工地外懸掛布條，也報警要求警方處理。因涉及私人土地，警方有到場了解，但過程無爭執，工地也暫停作業，會待協調、溝通後再讓大型機具進場施作。