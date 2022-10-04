聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東車城共融遊戲場啟用 洋蔥大福 、籤詩造型超有梗
屏東縣政府推動1鄉鎮1特色共融遊戲場，縣府與車城福安宮攜手打造的車城共融遊戲場今天啟用，回到故鄉車城，縣長潘孟安有感而發說，以前沒人在意車城的建設，大家來只是到福安宮參拜不會多逗留，融入在地大宗農作洋蔥、福安宮宗教意象的洋蔥大福、籤詩、祈福廣場等特色遊戲場啟用後，將成為香客和在地居民休憩的好去處。
回到老家，潘孟安感觸多，他說，有義務跟責任回報養育他的地方，讓車城變得更好，像海口村辦落山風藝術季、四重溪觀光溫泉季，成了旅遊新亮點，屏南天文教育基地車城國小南十字天文台上周啟用，以往沒人會在意車城的建設，外來客多也只是來福安宮參拜，不會多做逗留，現在多了共融式遊具公園，不僅是在地人的遊樂場，香客和遊客也可到此同樂。
民政處長徐富葵說，共融遊戲場是從使用者的角度出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域共處、共學、共享、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具，規劃設計前辦理參與式工作坊，邀請車城地區大小朋友共同設計，建造屬自己特色的遊樂場。
車城特色遊戲場位於車城福安宮後方，原為廢棄魚塭地，縣府斥資5500萬元打造，融入福安宮宗教意象和恆春半島洋蔥特產，規畫Q版籤詩橋、洋蔥大福、祈福廣場、親子同樂鞦韆、蟲洞攀爬網、勇者闖關遊戲區、大樹休憩亭、環形活動空間、高空步道等遊戲設施，其中紅柱和黃蠅交織的遊戲場，如同大型籤詩及線香，與香火鼎盛的福安宮相呼應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言