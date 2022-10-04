屏東車城共融遊戲場啟用 洋蔥大福 、籤詩造型超有梗

屏東縣政府推動1鄉鎮1特色共融遊戲場，縣府與車城福安宮攜手打造的車城共融遊戲場今天啟用，回到故鄉車城，縣長潘孟安有感而發說，以前沒人在意車城的建設，大家來只是到福安宮參拜不會多逗留，融入在地大宗農作洋蔥、福安宮宗教意象的洋蔥大福、籤詩、祈福廣場等特色遊戲場啟用後，將成為香客和在地居民休憩的好去處。

回到老家，潘孟安感觸多，他說，有義務跟責任回報養育他的地方，讓車城變得更好，像海口村辦落山風藝術季、四重溪觀光溫泉季，成了旅遊新亮點，屏南天文教育基地車城國小南十字天文台上周啟用，以往沒人會在意車城的建設，外來客多也只是來福安宮參拜，不會多做逗留，現在多了共融式遊具公園，不僅是在地人的遊樂場，香客和遊客也可到此同樂。

民政處長徐富葵說，共融遊戲場是從使用者的角度出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域共處、共學、共享、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具，規劃設計前辦理參與式工作坊，邀請車城地區大小朋友共同設計，建造屬自己特色的遊樂場。