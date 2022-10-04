避免機車待轉區塞爆 高楠公路兩路口新設騎士左轉車道

高雄高楠公路屬省道台1線，為北高雄南北向重要幹道，平時上下班等尖峰時段車流量大，在狹窄道路穿梭，是許多機車族的日常，因路口待轉區有限，經常在道路上形成超長待轉車流；近日市府交通局在兩處車流較大的路口，設置機車左轉車道，舒緩待轉車流，但仍有不少騎士分不清指示，為防違規遭罰，仍舊選擇待轉。

日前有騎士行經高楠公路北上高楠公路1003巷路口的待轉區，因該處待轉區有限，在機慢車道上，形成一排超長轉排隊車流，更在尖峰時刻占用至少半個車道，此景象還被錄影PO上「wowtchout地圖型行車記錄器分享平台」譏諷為「待待待待待待待待待待待待轉區」引起許多機車族共鳴。

為解決機車待轉問題，加上供設置待轉區空間有限，因此市府交通局經評估後，選在車流量較大的高楠公路北上高楠公路1003巷，及南下水管路兩處路口，於9月底畫設機車左轉車道並搭配左轉專用時制，舒緩待轉車流。

雖然畫設機車左轉車道，但仍保留原先的機車待轉格，讓行經該處的騎士，可選擇無須待轉的左轉車道，藉此緩解待轉空間不足的問題；新的道路規劃增設至今，有部分騎士看法兩極，有騎士認為，多數人仍習慣待轉，畢竟車流量大，且在不熟悉的情況下左轉，可能挨罰也須顧慮內側車道上行駛的汽車。