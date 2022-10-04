快訊

不是柯志恩！韓國瑜下周回歸高雄助選 第一個站台的人是「她」

諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

確定了！這間學校明年5月停辦 董事會全面改組

避免機車待轉區塞爆 高楠公路兩路口新設騎士左轉車道

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
部分騎士行經高楠公路設有左轉車道的路口，仍選擇到待轉區停等紅燈。記者陳弘逸／攝影
部分騎士行經高楠公路設有左轉車道的路口，仍選擇到待轉區停等紅燈。記者陳弘逸／攝影

高雄高楠公路屬省道台1線，為北高雄南北向重要幹道，平時上下班等尖峰時段車流量大，在狹窄道路穿梭，是許多機車族的日常，因路口待轉區有限，經常在道路上形成超長待轉車流；近日市府交通局在兩處車流較大的路口，設置機車左轉車道，舒緩待轉車流，但仍有不少騎士分不清指示，為防違規遭罰，仍舊選擇待轉。

日前有騎士行經高楠公路北上高楠公路1003巷路口的待轉區，因該處待轉區有限，在機慢車道上，形成一排超長轉排隊車流，更在尖峰時刻占用至少半個車道，此景象還被錄影PO上「wowtchout地圖型行車記錄器分享平台」譏諷為「待待待待待待待待待待待待轉區」引起許多機車族共鳴。

為解決機車待轉問題，加上供設置待轉區空間有限，因此市府交通局經評估後，選在車流量較大的高楠公路北上高楠公路1003巷，及南下水管路兩處路口，於9月底畫設機車左轉車道並搭配左轉專用時制，舒緩待轉車流。

雖然畫設機車左轉車道，但仍保留原先的機車待轉格，讓行經該處的騎士，可選擇無須待轉的左轉車道，藉此緩解待轉空間不足的問題；新的道路規劃增設至今，有部分騎士看法兩極，有騎士認為，多數人仍習慣待轉，畢竟車流量大，且在不熟悉的情況下左轉，可能挨罰也須顧慮內側車道上行駛的汽車。

但有騎士認為，若直行後直接左轉，較節省時間，這樣顯得待轉的騎士比較吃虧；對此，交通局表示，未來仍會持續視民眾使用情況進行滾動調整。

高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
部分騎士行經高楠公路設有左轉車道的路口，仍選擇到待轉區停等紅燈。記者陳弘逸／攝影
部分騎士行經高楠公路設有左轉車道的路口，仍選擇到待轉區停等紅燈。記者陳弘逸／攝影
高楠公路北上高楠公路1003巷路口的待轉區，曾因等候車流太多，遭PO網譏諷為「待待待待待待待待待待待待轉區」。圖／取自wowtchout地圖型行車記錄器分享平台
高楠公路北上高楠公路1003巷路口的待轉區，曾因等候車流太多，遭PO網譏諷為「待待待待待待待待待待待待轉區」。圖／取自wowtchout地圖型行車記錄器分享平台
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局在高楠公路南下北上各一處路口設置機車左轉車道。記者陳弘逸／攝影
高楠公路北上高楠公路1003巷路口的待轉區，曾因等候車流太多，遭PO網譏諷為「待待待待待待待待待待待待轉區」。圖／取自wowtchout地圖型行車記錄器分享平台
高楠公路北上高楠公路1003巷路口的待轉區，曾因等候車流太多，遭PO網譏諷為「待待待待待待待待待待待待轉區」。圖／取自wowtchout地圖型行車記錄器分享平台

車道 機車族

延伸閱讀

台南電動車停車優惠再延長1年　電動車前2小時停車費半價

台南大灣交流道壅塞改善有感 尖峰行車速率提升14%

霹靂降世！攜手MORR機能防水外套打造機車族戰衣

苗栗增設2處偏心左轉車道、動線大不同 用路人要注意

相關新聞

護理師被準岳父嫌雙下巴過重 為愛狂走900萬步瘦19.6KG

高雄市大同醫院與緯創醫學運用「health365健康照護平台APP」，舉辦跨產業明星運動會競賽，今天公布競賽結果，結果「...

影／AV女優做公益 童顏巨乳包緊緊一樣逗樂老憨兒

今天重陽節，成人交友平台SWAG安排兩名直播主到屏東迦南身心障礙養護院做公益，有「華語第一AV女優」封號的潔妮，以童顏巨...

高雄輕軌設備機房遭抗議 捷運局：非高壓變電所

高雄輕軌明天將通車至愛河之心，市府忙著準備C20至C24站通車試營運，工程人員在車站進行最後確認。但在大順二路與大豐二路...

屏東車城共融遊戲場啟用 洋蔥大福 、籤詩造型超有梗

屏東縣政府推動1鄉鎮1特色共融遊戲場，縣府與車城福安宮攜手打造的車城共融遊戲場今天啟用，回到故鄉車城，縣長潘孟安有感而發...

避免機車待轉區塞爆 高楠公路兩路口新設騎士左轉車道

高雄高楠公路屬省道台1線，為北高雄南北向重要幹道，平時上下班等尖峰時段車流量大，在狹窄道路穿梭，是許多機車族的日常，因路...

手刀衝！莎拉布萊曼台灣巡演壓軸場 屏東甜甜價1人200

美聲跨界天后莎拉．布萊曼去年推出全新「聖誕派對演唱會」，今年聖誕前巡台演出四場，台灣壓軸場將在屏東縣立田徑場舉行。屏東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。