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護理師被準岳父嫌雙下巴過重 為愛狂走900萬步瘦19.6KG

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
急診男護理師李育丞被準岳父嫌體重過重有雙下巴，健走成功減重19.6公斤。記者徐如宜／攝影
急診男護理師李育丞被準岳父嫌體重過重有雙下巴，健走成功減重19.6公斤。記者徐如宜／攝影

高雄市大同醫院與緯創醫學運用「health365健康照護平台APP」，舉辦跨產業明星運動會競賽，今天公布競賽結果，結果「醫療人」大勝「科技人」隊。急診男護理師李育丞被準岳父嫌體重過重有雙下巴，健走成功減重19.6公斤；林妍寧也從59公斤成功瘦身到45公斤「俏護士」。

大同醫院院長傅尹志表示，這次的「醫療人」VS「科技人」健康PK競賽，由醫療人勝出。大同醫院共254人參與PK賽，三個月共累計健走1億6千6百67萬3千零8步，相當於繞行台灣88圈，也榮獲衛生福利部國民健康署111年「醫院創意健走方案」的第一名。

這場競賽也譜出愛情故事。一舉拿下健走與減重雙料冠軍的急診室護理師李育丞說，曾被準岳父嫌體重過重、又有雙下巴，準岳母也擔心他拍婚紗照不好看，於是想藉參加比賽健走兼減重，除了每日步行超過10公里上下班，還加碼每天跑步20公里，參賽期間共累計900萬步，相當於繞行台灣近5圈。女友也在旁軟硬兼施，身高176公分的他，最後減了19.6公斤，拿下「大同減重王」的稱號。

急診護理師林妍寧，也從59公斤成功瘦身到45公斤。她表示，有練腹肌並管理體態，對女生來說，體重降下來是有感的，而體態改變會更漂亮。

大同醫院主任沈駿緯表示，許多慢性病與活動量不足密切相關，職場推動健康促進對於員工及企業都有正面效益。醫院研究顯示，醫療人員喜歡的運動種類65.5%為健走，其次21.1%為跑步，顯見在醫院這個工作場域，健走為最適合醫療人員導入健康促進的運動型態。為了增加樂趣，醫院還設計了踏上會有音樂的「鋼琴樓梯」，和怎麼拍都好看的「網美樓梯」。

「健康的員工是醫院重要的資產。」傅尹志表示，健走也是很多現代人喜歡的運動種類，身為骨科醫師他特別提醒，民眾健走時要注意姿勢，不可以彎腰駝背，否則引起會腰部負擔；健走若要加快速度，雙腿要保持彈性，不要跨大步，而是要快步走；健走要腳跟先著地，才不會造成膝蓋惡化。

大同醫院還設計踏上會有音樂的「鋼琴樓梯」，和怎麼拍都好看的「網美樓梯」，增加健走樂趣。記者徐如宜／攝影
大同醫院還設計踏上會有音樂的「鋼琴樓梯」，和怎麼拍都好看的「網美樓梯」，增加健走樂趣。記者徐如宜／攝影
大同醫院還設計踏上會有音樂的「鋼琴樓梯」，和怎麼拍都好看的「網美樓梯」，增加健走樂趣。記者徐如宜／攝影
大同醫院還設計踏上會有音樂的「鋼琴樓梯」，和怎麼拍都好看的「網美樓梯」，增加健走樂趣。記者徐如宜／攝影
高雄市大同醫院與緯創醫學運用「health365健康照護平台APP」，舉辦跨產業明星運動會競賽，結果「醫療人」大勝「科技人」隊。記者徐如宜／攝影
高雄市大同醫院與緯創醫學運用「health365健康照護平台APP」，舉辦跨產業明星運動會競賽，結果「醫療人」大勝「科技人」隊。記者徐如宜／攝影

健走 減重 護理師

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