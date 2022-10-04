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手刀衝！莎拉布萊曼台灣巡演壓軸場 屏東甜甜價1人200
美聲跨界天后莎拉．布萊曼去年推出全新「聖誕派對演唱會」，今年聖誕前巡台演出四場，台灣壓軸場將在屏東縣立田徑場舉行。屏東縣政府文化處今天宣布，縣民可享超優惠甜甜價，18歲以上縣民憑身分證件購票，每人最低只要200元，想在聖誕前夕聆聽天籟佳音，手刀搶票，腳步得快！
文化處表示，莎拉．布萊曼此次巡演共北中南及屏東四場，雖然莎拉．布萊曼已來台獻唱多次，但是首次到國境之南，屏東場不僅是台灣巡演的壓軸場，更是唯一的戶外場。
「聖誕派對演唱會」去年一推出馬上在美國巡演17天，頗獲好評。演唱會曲目有莎拉．布萊曼最喜愛的聖誕歌曲，以及歷年暢銷金曲，透過美聲傳遞溫暖祝福，陪歌迷提前度過浪漫佳節。
屏東場於12月18日晚間7點30分在田徑場戶外演出，預計容納6500席，票價從800元至4800元，預於10月6日上午11點於寬宏售票系統線上開賣。
18歲以上縣民可憑身分證件購買200元及500元縣民優惠票，座位在看台區，數量有限，僅2千餘席。寬宏指出，縣民優惠票1證可購買2張，每人最高4張，10月7日上午9點30分在屏東演藝廳現場販售，付款僅收現金，親屬證件需為正本，且出示戶籍謄本、戶口名簿、身分證親屬欄等，作為親屬證明，請購票民眾注意。
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