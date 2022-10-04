高雄煉油廠行政區通過都市計畫變更案 變循環技術暨材料研發專區

高市府配合中央「循環經濟推動方案」，今內政部都委會通過「高雄煉油廠行政區轉型為循環技術暨材料研發專區」都市計畫變更案。都發局表示，該區預計在114年完成綠能所、材料國際學院及材料等研發中心，產業預計提供7400個就業機會。

都發局指出，該專區與台積電即將設廠的楠梓產業園區，形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，共同型塑南部半導體材料S廊帶核心。商業區鄰近R18及R19兩捷運站，將進行TOD捷運聯合開發，運用大眾運輸系統優勢，發展地方經濟及就業。

林欽榮表示，高煉廠特種工業區土地廣達238公頃，此次變更範圍是未污染土地55.49公頃，由中油公司先行辦理都計變更，預計投入近60億元，興辦循環技術暨材料創新研發中心，同時融合半屏山水池、保存老樹、文資再利用及廠區場所記憶。，與捷運TOD複合使用共同發展，蓄積材料創新研發能量等變身成為北高雄材料研發核心，不僅是工業褐地轉型典範，也將奠定南部半導體材料S廊帶發展基礎。

都發局長吳文彥指出，此變更案中油將捐贈回饋半屏山公園、停車場、道路等公共設施約33%（18.31公頃）。廠區內7.96公頃半屏山公園、3.65公頃保存區（總辦公廳）及3.53公頃特文區（材料倉庫）等文化資產，提供市民休閒遊憩使用。

為配合園區開發，市府於北、東、南三側新闢園區北路30米、園區東路20米及園區南路40米，以連結園區、世運大道、翠華路及左營高鐵站。市府針對周邊交通辦理短中長期改善計畫，短期優先拓寬翠華路（明潭路-左營大路段）由30米至40米，中期加速新台17往南打通之進度，長期評估東側鐵路立體化等交通整合方案，逐步優化園區整體連外交通。