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高雄輕軌明天試通車 藍綠互控對方「割稻尾」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員黃紹庭回擊，韓國瑜團隊開多次公聽會擬定優化計畫，後來陳其邁的9大優化內容據此而來。記者徐白櫻／攝影
國民黨議員黃紹庭回擊，韓國瑜團隊開多次公聽會擬定優化計畫，後來陳其邁的9大優化內容據此而來。記者徐白櫻／攝影

高雄輕軌C20美術館園區至C24大順路段明天將試通車，藍綠吵翻天。高市議會民進黨團今日開記者會，指責前市長韓國瑜下令停工沒建樹，今天反過來「割稻尾」。國民黨回擊，韓國瑜針對爭議路段舉辦5場公聽說明會、10天20場專家委員會，為充分採納民意暫緩施工，後來陳其邁據此提出優化內容。

民進黨團總召鄭光峰表示，韓國瑜到政務官一事無成，前副市長葉匡時對於輕軌的說法是胡扯、藉機收割政績。幹事長黃文益說，韓國瑜技術性讓輕軌停工，陳其邁找出優化方法，要做與不做而已，另點名國民黨黃紹庭等多位議員幫忙阻擋，導致輕軌延宕2年之久，這些人應該跟市民道歉，國民黨不要選舉到了才來「割稻尾」。

議員林智鴻批評，柯志恩團隊胡扯無知，呼籲停止唱衰高雄。議員高閔琳說，陳其邁讓輕軌建設得以敗部復活，並提出九大優化方案，「龍貓隧道」深獲好評，柯團隊收割政績，混淆視聽。

遭點名的國民黨議員黃紹庭回擊，綠營不知真忘還是故意忘記，韓國瑜時期，美術路段爭議陳抗很多，居民對工安及噪音等問題有意見，韓團隊開多次公聽會擬定優化計畫，也是後來陳其邁提出的9大優化內容，民進黨議員不要因為韓國瑜出來助選蹭聲量，收割韓團隊為輕軌所做的優化努力。

國民黨團說，民進黨習慣性將功勞往身上攬，不與民意溝通，不該忽略過去參與輕軌規畫討論的各方人士。柯志恩團隊指出，韓國瑜任內針對輕軌二階爭議路段舉辦5場公聽說明會、10天20場次專家委員會，結果列入輕軌二期的評估報告書，多名綠營民代也有表達意見。此外，韓當初為充分採納民意展開通盤評估才會暫緩施工，綠營議員翻臉不認帳，綠營及市政府的「健忘」行徑，讓人大開眼界。

過去針對輕軌爭議路段的公聽會會議記錄。圖／柯志恩團隊提供
過去針對輕軌爭議路段的公聽會會議記錄。圖／柯志恩團隊提供
過去針對輕軌爭議路段的公聽會會議記錄。圖／柯志恩團隊提供
過去針對輕軌爭議路段的公聽會會議記錄。圖／柯志恩團隊提供
高市議會民進黨團召開記者會，點名國民黨要為輕軌進度延宕2年道歉。記者徐白櫻／攝影
高市議會民進黨團召開記者會，點名國民黨要為輕軌進度延宕2年道歉。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 高雄輕軌 議員

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