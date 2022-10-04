客廳穿越到運動中心 高市府強打2年拚14座沒理由不運動

拚連任的高雄市長陳其邁預計本月22日成立競總，最近也強化空戰市政宣傳，主打「緊看邁」20秒短版影片系列，透過詼諧、生動的素人戲劇張力，呈現有感政績。

最新一集影片是主打市府2年內拚出14座運動中心，有些已啟用，有些還在規畫，卻讓高雄市運動風氣大躍進，市民可以就近找到運動空間，滿足不同族群需求。

影片內容是，一對年輕男女舒服窩在沙發看電視時，突然燈光亮起，身旁忽然有人走過，竟然穿越到明亮的運動中心，男女主角頓時有些不知所措。高雄市政府以幽默反差方式，呈現市府致力提升全民運動意識，營造友善運動環境，在兩年內從無到有，規畫13+1座運動中心。

市府表示，現代人下班後喜歡當沙發馬鈴薯族，窩在家中邊吃零食邊追劇，影片描述主角在家舒服享受洋芋片追劇同時，卻被突然被轉移到運動中心，驚訝之餘才知道，從此以後再也沒有理由不運動了。

高雄市運發局指出，高雄市政府積極活化當地現有場館，廣設國民運動中心，要讓全民一起動起來。目前規畫13+1座運動中心，動土9座、完成4座，已完成的有鳳山、左營、苓雅及大寮等處，秉持一座一特色原則，導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供輕鬆無壓力的運動環境，滿足民眾運動需求。