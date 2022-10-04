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客廳穿越到運動中心 高市府強打2年拚14座沒理由不運動

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府「緊看邁」20秒短版影片系列，最新一集影片是主打市府2年內拚出14座運動中心。圖／高雄市政府提供
高雄市政府「緊看邁」20秒短版影片系列，最新一集影片是主打市府2年內拚出14座運動中心。圖／高雄市政府提供

拚連任的高雄市長陳其邁預計本月22日成立競總，最近也強化空戰市政宣傳，主打「緊看邁」20秒短版影片系列，透過詼諧、生動的素人戲劇張力，呈現有感政績。

最新一集影片是主打市府2年內拚出14座運動中心，有些已啟用，有些還在規畫，卻讓高雄市運動風氣大躍進，市民可以就近找到運動空間，滿足不同族群需求。

影片內容是，一對年輕男女舒服窩在沙發看電視時，突然燈光亮起，身旁忽然有人走過，竟然穿越到明亮的運動中心，男女主角頓時有些不知所措。高雄市政府以幽默反差方式，呈現市府致力提升全民運動意識，營造友善運動環境，在兩年內從無到有，規畫13+1座運動中心。

市府表示，現代人下班後喜歡當沙發馬鈴薯族，窩在家中邊吃零食邊追劇，影片描述主角在家舒服享受洋芋片追劇同時，卻被突然被轉移到運動中心，驚訝之餘才知道，從此以後再也沒有理由不運動了。

高雄市運發局指出，高雄市政府積極活化當地現有場館，廣設國民運動中心，要讓全民一起動起來。目前規畫13+1座運動中心，動土9座、完成4座，已完成的有鳳山、左營、苓雅及大寮等處，秉持一座一特色原則，導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供輕鬆無壓力的運動環境，滿足民眾運動需求。

美濃、前鎮、鹽埕3座運動中心預計2022年底完工，前金運動中心預計2023年底完工，楠梓坑、三民、小港、鼓山、岡山等5座運動中心已經動工，第14座路竹運動中心也已拍板落腳路竹高中。市府強調，運動中心將逐步擴及其他行政區，讓市民得以就近至環境良好的運動中心，創造多贏。

高雄市政府「緊看邁」20秒短版影片系列，最新一集影片是主打市府2年內拚出14座運動中心。圖／高雄市政府提供
高雄市政府「緊看邁」20秒短版影片系列，最新一集影片是主打市府2年內拚出14座運動中心。圖／高雄市政府提供

高雄市長 2022大選 陳其邁

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