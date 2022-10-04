世界動物日逢重陽節 高市動保處安排慰勞犬娛樂長輩

高雄市動物保護處今天與仁愛之家，舉辦「世界動物日慰勞犬伴長輩慶重陽」活動，安排兩隻優秀的慰勞犬「嘟嘟」、「Oreo」，以及6隻幼犬，與長輩們同樂。老人與毛孩交流情感，氣氛輕鬆友善。

「嘟嘟」與「Oreo」一出場，就成了最吸睛的主角。Oreo在長輩們的腳邊穩定伴腳而行，簡單幾個指令讓牠坐下、趴下；嘟嘟是不折不扣的吃貨，還會接長輩手上的零食。阿公阿嬤替牠們梳毛時，也表現得乖巧穩定。充滿好奇心的幼犬，穿梭在長輩間玩耍，長輩說，看到活力充沛的小狗們，感覺自己都年輕了幾十歲。

動保處長葉坤松指出，今年收容所從台灣人口結構著手，發現老齡照護的需求中，可以讓動物與長輩互相陪伴與守護彼此，因此嘗試培育一群慰勞犬，除了豐富長者們的心靈空間，也發掘浪犬更多的潛能。透過以「生命陪伴生命」的形式，讓人們與動物之間達到紓壓及療癒。

動保處為提升流浪動物領養率，陸續推出「為毛孩找個家」、「毛孩認養3倍券、5倍券」、「寵物公益櫥窗」、「你認養我送禮」、「黑狗計畫」等多元認養方案。經統計自去年1月起至今年9月，已成功為1027毛小孩找到幸福家庭。